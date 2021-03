#SAQUITOCHALLENGE es una iniciativa de Bubu Vega con el apoyo del Centro Comercial Galería 360, Fundación Marullos, Ferquido, Filamentos del Caribe y Revista RD Verde

En el marco de las vacaciones de Semana Santa, el Centro Comercial Galería 360 ha acogido la iniciativa de Bernardo Vega (Bubu Vega), Saquito Challenge (#saquitochallenge), la cual permite a la sociedad dominicana incorporarse a la actividad de limpieza de costas, ríos y playas sin la necesidad de aglomerarse, respetando las recomendaciones de distanciamiento por parte de las autoridades sanitarias del país.

Las personas que visiten el Centro Comercial Galería 360 pueden unirse al #saquitochallenge y a través del hashtag y solicitando su saquito en el área de información de lunes a viernes en horarios de 10:00 am a 7:00 p.m., el cual se otorga gratuitamente hasta agotar existencia. Los visitantes también pueden solicitarlo en la tienda Zero by ecopaolatineo, ubicada en el pasillo Oeste del centro comercial en el horario regular de la tienda.

La iniciativa ha sido apoyada además por Fundación Marullos, Galería 360, Ferquido, Filamentos del Caribe y Revista RD Verde.

Instrucciones

El saquito cuenta también con las instrucciones para llevar a cabo el reto de forma adecuada y ayudar a mantener nuestras playas y ríos limpios para que menos plásticos lleguen al océano:

– Mantener el saquito siempre en el carro o bulto de playa.

– Tomarse unos minutos para recolectar botellas plásticas desechadas y llenar el

saquito.

– Llevar los residuos de regreso a la ciudad.

– Depositar los residuos en el centro de acopio más cercano.

Bubu Vega es ambientalista, surfista y creativo publicitario, director en la agencia Bubble Gum; a través de la comunicación y la creatividad intenta llevar el mensaje de conservación a la sociedad dominicana. Preocupado por la problemática de los plásticos en el océano, tuvo la idea de crear un reto de limpieza de costas para que los visitantes de playas, ríos y costas, puedan colaborar con disminuir su contaminación.

El Centro Comercial Galería 360, siempre comprometido con el medio ambiente en encontrar soluciones a la problemática de la contaminación y como institución preocupada por el cuidado y conservación de nuestros recursos naturales, junto a su aliada en temas ambientales, la Revista RD VERDE.