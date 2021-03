Los Ángeles (EE.UU.)- Sin desvíos, pasos en falso ni altos en el camino. Así se dirige a los Óscar “Nomadland”, la brillante cinta de Chloé Zhao que ha dominado esta extraña temporada de premios de Hollywood y que hoy se consolidó como favorita con el anuncio de las candidaturas para la gran gala del cine.

Con seis nominaciones, “Nomadland” no fue la película con más candidaturas para los Óscar de la pandemia, ya que “Mank”, la épica en blanco y negro de David Fincher en Netflix, optará a diez galardones.

Pero a nadie se le escapa que, al margen de los números y de ciertas impresiones engañosas (“Mank” acumula muchas nominaciones en los apartados técnicos), “Nomadland” es la rival a batir en las categorías más cotizadas de los Óscar, gracias a su poética mirada a la precariedad laboral extrema y a las ruinas del capitalismo en Estados Unidos.

Tras su triunfo en los Globos de Oro como mejor filme dramático, “Nomadland” tratará ahora de llevarse el Óscar a la mejor película.

Para ello tendrá que derrotar a “El juicio de los 7 de Chicago”, “El padre”, “Judas and the Black Messiah”, “Mank”, “Minari. Historia de mi familia”, “Una joven prometedora” y “Sound of Metal”.

Además, Chloé Zhao competirá por los Óscar de mejor dirección, mejor guion adaptado y mejor montaje (primera mujer que logra cuatro candidaturas en la misma gala), mientras que Frances McDormand, el corazón de “Nomadland”, podría ganar por tercera vez el galardón a la mejor actriz tras “Fargo” (1996) y “Tres anuncios en las afueras” (2017).

McDormand se enfrentará en una categoría de mucho nivel a Carey Mulligan (“Una joven prometedora”), Viola Davis (“La madre del blues”), Andra Day (“Los Estados Unidos contra Billie Holiday”) y Vanessa Kirby (“Fragmentos de una mujer”).

Por otro lado, el reconocimiento al mejor actor podría ir para el fallecido Chadwick Boseman, que recibió una nominación por “La madre del blues”.

La estatuilla póstuma para la estrella de “Black Panther” (2018) no será nada sencilla, ya que también figuran como candidatos al mejor actor Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Anthony Hopkins (“El padre”), Gary Oldman (“Mank”) y Steven Yeun (“Minari. Historia de mi famiilia”).

Tampoco faltará glamur ni calidad en los aspirantes a mejor actriz y actor de reparto.

Glenn Close (“Hillbilly, una elegía rural”), Olivia Colman (“El padre”), Maria Bakalova (“Borat, película film secuela”), Amanda Seyfried (“Mank”) y Yuh-Jung Youn (“Minari. Historia de mi familia”) se batirán por el premio a la mejor actriz secundaria.

Y Sacha Baron Cohen (“El juicio de los 7 de Chicago”), Daniel Kaluuya (“Judas and the Black Messiah”), Leslie Odom Jr. (“Una noche en Miami…”), Paul Raci (“Sound of Metal”) y Lakeith Stanfield (“Judas and the Black Messiah”) se medirán por el galardón al mejor actor de reparto.

El Óscar a la mejor dirección, una categoría marcada histórica y lamentablemente por la muy escasa presencia de mujeres, contará por primera vez con dos nominadas: Chloé Zhao (“Nomadland”) y Emerald Fennell (“Una joven prometedora”).

En el grupo de cineastas nominados figuran de la misma forma Thomas Vinterberg (“Otra ronda”), David Fincher (“Mank”) y Lee Isaac Chung (“Minari. Historia de mi familia”).

CARA Y CRUZ: “EL AGENTE TOPO” Y ALMODÓVAR

La sensación chilena de “El agente topo”, la fabulosa cinta de Maite Alberdi que ha maravillado en todo el mundo, logró hoy una nominación al Óscar al mejor documental.

La candidatura en esa categoría compensó en parte la ausencia de nominadas latinas en el apartado de mejor película internacional, donde no se pudieron colar la mexicana “Ya no estoy aquí”, la guatemalteca “La llorona” y la ya mencionada “El agente topo”.

Otra decepción muy llamativa la protagonizó el español Pedro Almodóvar, que no consiguió la nominación al mejor cortometraje por “La voz humana”, pese a que figuraba en todas las quinielas previas.

En cualquier caso, ese premio tendrá interés para los hispanos gracias a “The Letter Room”, el corto protagonizado por el guatemalteco Óscar Isaac y que dirigió y escribió su esposa, la danesa Elvira Lind.

Además, los mexicanos Jaime Baksht y Carlos Cortés tratarán de llevarse el Óscar al mejor sonido por “Sound of Metal”.

Y sin Almodóvar presente, España fiará todas sus apuestas en estos Óscar a Sergio López-Rivera, candidato al premio a mejor maquillaje y peluquería por “La madre del blues”, y a Santiago Colomo, nominado a la distinción a mejores efectos especiales por “El magnífico Iván”.

Finalmente, la italiana Laura Pausini intentará hacerse con el Óscar a la mejor canción por “Io Si”, el tema de la película “La vita davanti a Sé” (“La vida por delante”).

Los Óscar de la pandemia fueron retrasados dos meses con la intención de esquivar el impacto del coronavirus y se celebrarán el 25 de abril (el 28 de febrero era la fecha original).

La Academia anunció hoy que la gala, cuyo formato todavía es un misterio por las restricciones del coronavirus, se celebrará desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, el hogar habitual de los Óscar, y desde Union Station, la estación central de la ciudad californiana y una novedad en esta ocasión.