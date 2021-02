Para evitar los contagios de la pandemia, la edición 2021 de esta fiesta tradicional no

es presencial, pero el público puede revivir las emociones de gran experiencia a través

de las exposiciones vigentes en diferentes partes del país, las cuales incluyen

fotografías de artistas, caretas, trajes y artesanías temáticas.

Por María Mercedes

El carnaval es uno de los eventos de temporada más esperados en República

Dominicana. La alegría, algarabía y euforia que genera esta experiencia es recordada

por los diablos cojuelos que lucen sus vistosos disfraces y por los espectadores que

aplauden sus presentaciones escénicas.



Como sabemos, -por la pandemia-, este año no podemos celebrar esta fiesta con la

efusividad que le caracteriza porque en ésta se aglomeran miles de personas en los

desfiles organizados en nuestras provincias y en la ciudad de Santo Domingo.

Sin embargo, el arte nos permite mantener viva esta tradición. Así, la buena noticia es

que como dice Luis Días en su canción interpretada por Fernando Villalona -al llegar

febrero todo es alegría-, el Centro Cultural Banreservas presenta la exposición “Por los

caminos del carnaval en tiempo de pandemia”, integrada por fotografías, caretas,

trajes y audiovisuales típicos de esta festividad cultural.

A través de un comunicado, el Banco de Reservas informó que la muestra acoge la

celebración carnavalesca en el contexto de la pandemia, con la misión de presentar un

poco de la magia, la emoción, los colores y la experiencia de una de las más robustas

de nuestras expresiones culturales país.

Mijaíl Peralta, gerente de Cultura de Banreservas destacó que “Por los caminos del

carnaval en tiempo de pandemia”, es una muestra multidisciplinaria que reconoce el

valor de la manifestación cultural más popular e importante de República Dominicana.

Aseguró que la exposición La muestra fotográfica y de objetos que rinde homenaje

póstumo al fotógrafo santiaguero Alfonso Khouri, fue curada por el sociólogo e incluye

una selecta presentación de obras de Guadalupe Rodríguez, Juan de los Santos, María

Francis Attias, Odalis Rosado, Mariano Hernández y Tony Fondeur. En el aspecto

fotográfico, la coordinación es del maestro puertoplateño, Mariano Hernández.

La exposición cuenta con la asesoría del sociólogo banilejo Dagoberto Tejeda,

considerado como uno de los principales estudiosos del carnaval, y quien ofrecerá dos

conferencias virtuales. Además de presentar trajes y caretas, ésta incluye una

presentación en vivo de la confección de las caretas del carnaval de Santiago creada

por artesanos con el apoyo financiero y asesoramiento de la Fundación Reservas.

La exposición estará abierta al público hasta el domingo 21 de marzo, de lunes a

viernes de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde; los sábados de 10:00 de la mañana a

2:00 de la tarde; y los domingos de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.

Carnaval vegano, más de 100 años de historia

Valorada como la manifestación folclórica más popular del país, el carnaval vegano

conmemora sus 125 años de historia con una exposición en los diferentes niveles de

Ágora Mall, en la cual se exhiben icónicos trajes de Los Broncos, Los Panitas, Los

Difuntos, Los Pacíficos, Los Misteriosos, Los Hechiceros, Los Peluches, Los Inhumanos,

Erupción, Los Zorros, Dragones, Cuervos, Kuranderos, Monaguillos, Inesperados y los

Desterrados.



La curaduría de la exposición disponible hasta el domingo 14 de marzo, es del artista

visual Luis Rivas. Organizada junto a la Unión Carnavalesca Vegana (UCAVE), ésta

cuenta con un programa de conversatorios e incluye la proyección de videos virtuales

a través de las redes del centro comercial.

“La primera salida del desfile del Carnaval Vegano se registra en el año 1897 con la

participación de la comparsa llamada la Culebra de San Juan. Ahí inicia lo que hoy

consideramos como el principal carnaval del país y toda el área del Caribe. Es hasta el

1906 que aparecen los primeros disfraces de diablos cojuelos con el desfile de 40 trajes

que salieron desde el Club Juventud de La Vega”, afirmó Martín Duquela de UCAVE.

Silvia Rosales administradora del centro comercial informó que “Cada año Ágora Mall

sirve de vitrina para exhibir los colores y los personajes que forman parte del carnaval

dominicano. Este 2021 no será la excepción y continuaremos la tradición y

dedicaremos nuestros espacios para resaltar el carnaval más importante de El Caribe

con esta exposición sobre El Carnaval Vegano. Los trajes se exhibirán en los diferentes

niveles del mall para asegurar el distanciamiento y ofrecer una experiencia segura y

controlada para nuestros visitantes”.

En los últimos años, el carnaval de La Vega ha contado con la realización de 22 cuevas,

165 grupos que conforman la Unión Carnavalesca Vegana, institución que tiene una

matrícula de 1600 miembros, quienes participan de esta fiesta popular con sus

disfraces de diablo cojuelos.

Exposición “El diablo viste de plástico, Diario de Pandemia”

Con la exposición “El Diablo viste de Plástico, Diario de Pandemia”, del artista Luis

Rivas, el Centro Cultural Mirador Santo Domingo inició su calendario de exposiciones

de este año 2021.

La muestra que está integrada por más de 30 máscaras elaboradas por el artista con

materiales reciclados durante el período de cuarentena, cuenta con la curaduría y

museografía de Luis Graham y el asesoramiento curatorial de Abil Peralta Agüero.

“Inicié a trabajar las caretas para que las personas en redes sociales vieran el proceso

de creación y se entretuvieran durante la cuarentena. La idea era que, en sus casas, las

personas pudieran hacer las caretas conmigo”, resaltó Luis Rivas.

Vale destacar que está dedicada al reconocido sociólogo, folclorista e investigador,

Dagoberto Tejeda por ser el pilar en la proyección de este género, por su trayectoria y

compromiso durante décadas en la promoción e investigación del carnaval

dominicano.

Sobre este proyecto, Luis Rivas afirmó “luego de tener de ocho a diez caretas listas, fue

sorprendente descubrir que había creado un personaje que yo tenía años tratando

realizar para mi pueblo San Cristóbal. Lo que siempre tuve claro, es que quería crear

piezas con materiales reciclados para demostrar que se puede transformar la basura

en arte y crear belleza”.

La exhibición permanecerá abierta al público hasta el 17 de marzo, en los siguientes

horarios: lunes de 9:00 am a 5:00pm; de martes a domingo de 9:00 am a 7:00 pm en el

Centro Cultural Mirador Santo Domingo, localizado en la avenida Mirador Sur, No. 1.

Como medida preventiva contra la COVID-19, para ver la muestra debe agendar una

visita llamando al teléfono 809 508-2380 o escribiendo al

correo [email protected]

Exposición pictórica “Carnaval SDE”

La Dirección de Cultura del Ayuntamiento Santo Domingo Este (ASDE) inauguró la

exposición pictórica “El carnaval no se detiene”, que tiene como finalidad brindar un

espacio a los artistas del municipio más grande de esta ciudad. En esta se resaltan los

distintos valores creativos de la juventud dominicana, enfatizando en el tema del

carnaval.

La exposición está en el área de la Puerta del Sol, del centro comercial Megacentro,

que a través del enlace empresarial del cabildo acogió la propuesta. Según se informa

en la nota de prensa esto se debe al interés especial que tienen sus ejecutivos de que

desde este espacio se promueva el arte y la cultura.

Abierta al público hasta el 8 lunes de marzo, la muestra, que es organizada por el área

de Artes Plásticas de la Dirección de Cultura del ASDE, que encabeza la artista

Francisca Hidalgo, está dedicada al emblemático “Roba la Gallina”, Adison Rosa, un

destacado dirigente comunitario de ese municipio.

La exposición consta de caretas, trajes de carnaval propios de Santo Domingo Este. Las

obras exclusivas para este evento cultural, plasmadas en los lienzos son autoría

inéditas de artistas visuales del municipio.

El profesor Rafael Guillermo Martínez, director de Cultura del ASDE, afirmó que en el

montaje de la muestra se cumplen todos los protocolos establecidos por la pandemia

de la Covid-19, como el distanciamiento físico, uso de gel, alcohol, mascarillas y otros

implementos de prevención.

Centro Cultural de España

En el Centro Cultural de España, las actividades del carnaval fueron virtuales y aunque

ya pasaron, permanecen disponible al público en los siguientes enlaces.

https://ccesd.org/evento/antropologia-del-cuerpo-y-el-carnaval/

https://ccesd.org/evento/el-carnaval-en-la-ciudad-de-santo-domingo-i/

https://ccesd.org/evento/el-carnaval-de-la-ciudad-de-santo-domingo-ii/

“Los colores del carnaval” en el Centro León



De Santo Domingo nos movemos a Santiago porque para este año, el Centro León

tiene preparada una tarde familiar virtual, denominada “Los colores del carnaval”. El

evento será este viernes 26 de febrero, de 4:00 a 6:00 de la tarde, a través de la

plataforma Zoom. Las familias podrán decorar sus propias caretas en miniatura con los

conocimientos que aportará la facilitadora Alba Vicente.

El costo es RD$500.00 e incluye un kit de trabajo individual con una careta de lechón

joyero. El cupo es limitado.