Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) llegará a todos los involucrados en la obstrucción de justicia y en la comisión de otros delitos que se puedan imputar a los actuales miembros de la Cámara de Cuentas.

“Estamos aquí porque en la República Dominicana la Cámara de Cuentas ha sido parte del problema y no de la solución; ha sido cómplice de la corrupción y no defensora del erario, ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana y no en su favor”, dijo el titular de la Pepca, Wilson Camacho, en un documento.

El magistrado se refirió así al allanamiento que encabezó hoy en las oficinas de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, con el propósito de “recabar pruebas contra sus actuales directivos” que son investigados por presuntamente cometer los ilícitos de corrupción administrativa, incluyendo obstrucción de la justicia y lavado de activos.

“En este allanamiento hemos encontrado miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de ‘maquillar’ auditorías para favorecer a instituciones y a personas que dirigían esas instituciones (públicas)”, dijo.

Camacho agregó, “a nuestro juicio, (los miembros de la Cámara de Cuentas) han cometido actos que son contrarios a la ley, que son delitos y que, nosotros, en la medida en que analicemos esta investigación, estaremos tomando los correctivos y desarrollando las acciones de lugar”.

El procurador adjunto no descartó el apresamiento de funcionarios de la Cámara de Cuentas implicados en presuntos ilícitos penales en la medida que la investigación lo requiera.

El documento aseguró que con la Operación Caracol, puesta en marcha hace varios meses, la Pepca y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público investigan la gestión de la Cámara de Cuentas encabezada por Hugo Francisco Álvarez Pérez.

El 13 de febrero pasado, la Suprema Corte de Justicia informó de que designó a la magistrada María Garabito Ramírez para encargarse de la instrucción de la investigación, tras una solicitud en ese sentido de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Además de Álvarez Pérez, son investigados Pedro Antonio Ortiz Hernández, Carlos Noés Tejada Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera, quienes completan el pleno de la Cámara de Cuentas y, por lo tanto, gozan de privilegio de jurisdicción.EFE

rsl