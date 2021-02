Nueva York,- Grupos de activistas denunciaron este fin de semana en varias manifestaciones en Nueva York un preocupante aumento de la violencia motivada en el odio contra personas asiáticas en las calles y reclamaron a las autoridades locales que pongan orden.

Este domingo, el activista comunitario Tony Herbert, que dirige la organización Advocates Without Borders y fue candidato a defensor del pueblo, encabezó una protesta en el distrito de Queens donde recordó que la violencia está “en niveles máximos”, según informó el canal ABC7.

Herbert, junto a un grupo de activistas, señaló un incidente de esta misma semana en que una mujer asiática de 52 años fue increpada y empujada al suelo por un individuo mientras esperaba delante de una pastelería, el último en una serie de acontecimientos violentos con tientes racistas contra este colectivo.

“La violencia en Nueva York está en niveles máximos y si no te asaltan en el metro, te asaltan mientras esperas para comprar pasteles (…). No queremos que se quite fondos a la fuerza policial y poder retirar a estos individuos de la calle”, dijo, en referencia al Departamento de Policía local (NYPD).

La Gran Manzana experimenta desde hace meses una ola de violencia que los expertos atribuyen a la pandemia y a la crisis económica, y sólo el año pasado los tiroteos prácticamente se duplicaron, pero el presupuesto policial fue recortado en 1.000 millones de dólares tras las protestas de Black Lives Matter.

“Pedimos a los legisladores, el concejo local, el alcalde de Nueva York: hagan su trabajo y protejan a los neoyorquinos para que puedan andar seguros por la calle”, agregó, señalando que hace falta un “cambio” en la reforma del sistema de fianzas para evitar la reincidencia de ciertos delincuentes.

La protesta se produjo después de que ayer sábado decenas de personas marcharan por la tarde hasta el céntrico Washington Square Park y otra vez por la noche al barrio de Chinatown para mostrar apoyo a la comunidad asiática tras la escalada de ataques registrados en el último año.

Según datos del NYPD, la ciudad ha pasado de registrar tres ataques contra estadounidenses asiáticos en 2019 hasta 29 el año pasado, la inmensa mayoría motivados por prejuicios relacionados con la pandemia de covid-19, a la que el expresidente Donald Trump se refirió repetidas veces como el “virus chino”.

La ONG de derechos civiles National Action Network celebró este sábado una reunión en la que el activista Al Sharpton ofreció el apoyo de la comunidad afroamericana a la asiática y, junto al senador estatal John Liu, atribuyó la violencia a la retórica de “odio” de Trump, recoge el canal NY1.

En las últimas semanas han sido cada vez mas frecuentes las noticias de ataques contra asiáticos en Estados Unidos, especialmente contra ancianos, sobre lo que organizaciones civiles y figuras prominentes como las actrices Olivia Munn o Awkwafina han elevado la voz en campañas de concienciación.

La organización “Stop Asian American and Pacific Islander Hate” (Paren el odio a los estadounidenses asiáticos y de las islas del Pacífico), desde el comienzo de la pandemia hasta finales de 2020 registró casi 2.800 denuncias de “odio antiasiático” por todo el país, 240 de ellas incluyendo un ataque físico.