Houston (EE.UU.)- El mariscal de campo Tom Brady, que el domingo protagonizo otra jornada memorable con su séptimo titulo de Super Bowl y quinto premio de Jugador Más Valioso (MVP) al liderar el triunfo de los Tampa Bay Buccaneers por 31-9 ante los Kansas City Chiefs, admitió también que no tuvo el mejor comportamiento en el campo con el profundo Tyrann Mathieu, del equipo perdedor.

Nada más concluir el partido del Super Bowl LV, Brady envió un mensaje de texto con una disculpa a Mathieu por varios altercados verbales en el campo y por los insultos que dirigió al jugador de los Chiefs, quien denunció también a través de Twitter el lado “oscuro” y la falta de “respeto” con la que le trató el legendario mariscal de campo.

Brady se disculpó con Mathieu por perder la compostura en el calor del momento. “Nunca he visto ese lado de él”, había dicho este.

Durante el partido, Brady y Mathieu se enfrentaron varias veces. En un momento, Brady incluso lo persiguió y se le lanzó a la cara.

Brady lo definió como el “máximo competidor” en su texto de disculpa y dijo que sabía que necesitaba igualar la intensidad de Mathieu el domingo.

El veterano mariscal de 43 años también le dijo a Mathieu que lo había observado desde sus días en LSU y lo elogió por su corazón, llamándolo un “líder y campeón con una clase increíble”.

Brady expresó su deseo de disculparse en persona en el futuro. Dijo que sus arrebatos, en un momento emocional, no eran de ninguna manera un reflejo de sus sentimientos hacia Mathieu, de quien habló muy bien durante la semana previa al partido.

Mathieu explicó su versión del altercado al decir en un tuit, que luego retiro, que Brady comenzó la disputa verbal cuando llamó a Mathieu “algo que no repetiré”.

“Claramente me estaba provocando, pero me controlaron”, expresó Mathieu en otro tuit eliminado.

Las cámaras mostraron a los dos jugadores en un enfrentamiento constante durante la primera mitad del partido.

“Me llamó algo que no voy a repetir, dejaré que los medios me acusen a mí como responsable, pero viendo mis partidos anteriores contra TB12, no le mostré nada más que respeto. Mira mis entrevistas sobre él … expreso lo mejor”, escribió.

El defensivo de los Chiefs le dijo a los periodistas después del partido que vio un lado diferente de Brady.

“Tom Brady es un gran mariscal de campo. Realmente nunca vi ese lado de Tom Brady, para ser honesto. Pero lo que sea. Sin comentarios. Se acabó. Ya terminé”, declaró Mathieu a Pro Football Talk.

Mathieu, de 28 años, estuvo a punto de tener una interceptación en el partido, pero fue rechazada por una penalización.

Los Buccaneers lograron su segundo Trofeo Vince Lombardi después de haber ganado el primero, en el 2003, mientras que Brady llegó a los siete anillos, los seis anteriores ganados con los New England Patriots, y su quinto premio de Jugador Más Valioso (MVP), las mejores marcas de todos los tiempos de la NFL.