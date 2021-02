El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Antoliano Peralta dijo hoy que al terminar el proceso de transformación y cambios en el Estado la República Dominicana será otra en términos institucionales, constitucionales y democráticos.

Hablando en el programa “Nosotros a las 8” que producen en Teleradioamerica George Rodríguez y Juan T H el funcionario señalo que la Consultaría Jurídica, por instrucciones del presidente Luís Abinader, trabaja en un amplio plan de leyes y proyectos de unificación de instituciones con funciones similares, lo cual redundará en grandes beneficios económicos y agilización de los trabajos del Estado haciéndolo más ágil y funcional.

“Este país será otro cuando terminemos los ambiciosos planes de adaptaciones de las leyes acorde con la Constitución que contribuirán al fortalecimiento de la democracia y la transparencia en el manejo de fondos públicos, impidiendo la corrupción que tanto daño le ha hecho al pueblo dominicano.

Peralta aclaró que en ningún momento ha declarado que el presidente Abinader esté preparando una modificación a la Constitución de la República para lo inmediato. “El tema no está en agenda ahora”, puntualizó. Pero, aclaró, será necesario adaptar el texto constitucional a nuevas normativas legislativas. Puso como ejemplo el caso del Ministerio Público y lo que será el Ministerio de Justicia que tendrá que ser constitucionalizado.

De acuerdo con el Consultor Jurídico, la modificación Constitucional será necesaria en el momento justo y adecuado, será resultado de una discusión nacional donde tendrán que intervenir los diferentes sectores de la sociedad; es decir, dirigentes políticos, empresariales, sindicales, juristas, etc.

El doctor Peralta presentó en pantalla un resumen de todos los planes y proyectos de le leyes en los que se trabaja en el Palacio Nacional en coordinación con el presidente Abinader, todo en beneficio del país para, terminado el periodo por el que fue elegido dejar un legado histórico que marque un antes y un después en materia institucional de transparencia y pulcritud en el manejo del dinero del Estado.

Es prácticamente una revolución lo que estamos haciendo para adecentar el Estado como instrumento de desarrollo, no de atraso, puntualizó.

Señaló que en el gobierno de Luís Abinader trabajamos 14 y 16 horas al día todos los días para beneficio del país, de sus instituciones en materia de salud, educación, empleo, seguridad ciudadana, vivienda, etc., junto con el fortalecimiento del sistema de justicia, con un Ministerio Público verdaderamente independiente, alejado de la política partidaria.

Dijo confiar en el trabajo que realizan la magistrada Procuradora Mirian Germán y el grupo que la acompaña para castigar y condenar la corrupción, no importa de donde venga.

Consideró que los procesos judiciales en contra de ex funcionarios marchan al ritmo que las circunstancias determinan para no festinarlos obligando a los jueces a desestimarlos. Por eso las investigaciones se hacen minuciosamente para que los magistrados no tengan más opción que condenar a los imputados.