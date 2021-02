Santo Domingo,- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exhortó al Partido Revolucionario Moderno (PRM) y al presidente Luis Abinader a cumplir su “promesa de campaña” de incluir las tres causales del aborto en el Código Penal para proteger los “derechos constitucionales” a la vida, salud e integridad de las niñas y mujeres.

La entidad expresó su “profunda preocupación” ante los rumores de que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentaría ante el pleno un proyecto de Código Penal que deja fuera estas tres eximentes a la penalización.

Las causas que defienden la CNDH-RD y decenas de organizaciones son cuando la vida de la madre está en peligro, cuando el embarazo es causado por violación o incesto y cuando la ciencia determine que el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.

“El entonces candidato (Abinader) prometió que acogería el reclamo de la mayoría de la población dominicana, no hay razón alguna para no hacerlo si se cuenta con los votos suficientes en el Congreso y con el apoyo de la mayoría de la población”, dijo la organización en nota de prensa.

Agregó, en ese orden, que de no hacerse ahora, el mensaje que envía el PRM “es que para ellos no tiene valor la vida y salud de las mujeres”.

El CNDH-RD recordó las declaraciones del presidente Abinader al diario español El País en diciembre pasado, cuando en una entrevista declaró estar en desacuerdo con el aborto libre pero que sí piensa que “tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo” resaltando que esta ha sido la posición oficial del Partido Revolucionario Moderno.

Advirtió que de actuar el partido oficialista en contra de los derechos fundamentales de niñas y mujeres llamarán a movilización nacional, incorporando las estructuras de la comisión, así como de los “amplios sectores sociales” que respaldan este “legítimo reclamo”.

La organización rechazó las supuestas pretensiones en el Congreso Nacional de crear una ley especial con las tres causales, “ya que se trataría de postergar a tiempo indefinido la dignidad, la vida y los derechos de las mujeres dominicanas”.

“La promesa de ley especial es un mareo que no vamos a aceptar, requeriría la misma cantidad de votos y, sin dudas, si no hay interés del partido oficial de empujar ahora las tres causales, no lo habrá más adelante, el momento es ahora” afirmó la información.

La Constitución dominicana establece el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte.EFE