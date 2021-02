Madrid,- España restringirá la administración de la vacuna contra la covid-19 de la compañía AstraZeneca a las personas de entre 18 y 55 años, al no estar suficientemente probada su eficacia en el grupo de población de mayor edad, informaron este viernes las autoridades sanitarias españolas.

Con esta decisión, España se alinea con otros países como Bélgica o Italia, que han establecido el mismo tramo de edad, que es para el que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) emitió su dictamen favorable el pasado viernes, mientras que otros como Alemania o Francia lo han elevado a 65 años.

El motivo es que los ensayos de AstraZeneca empezaron a realizarse en personas de entre 18 y 55 años, y meses después se incorporaron otras de entre 56 y 69 años, por lo que su eficacia no ha sido lo suficientemente comprobada en este grupo de población.

No obstante, la comunidad científica insiste en que ello no significa que esta vacuna no sea segura, sino que se necesitan más ensayos para demostrar que es efectiva en los mayores de 55 años.

Las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca, que empezarán a llegar a España este fin de semana, se reservarán para los profesionales sanitarios y sociosanitarios en activo, que no sean de la primera línea. Las autoridades sanitarias han establecido un intervalo de diez a doce semanas entre las dos dosis que se deben inocular.

Para los mayores de 80 años, España destinará las vacunas de las farmacéuticas Pfizer y Moderna.

Según los responsables del programa del vacunación, la decisión sobre AstraZeneca no implicará grandes cambios, aunque sí reajustes en los grupos prioritarios establecidos por el Gobierno español.

Según los últimos datos del Ministerio español de Sanidad, 682.909 personas están ya inmunizadas al haber recibido las dos dosis de la vacuna en España.