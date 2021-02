azatlán (México),- La novena panameña Federales de Chiriquí enlazó este lunes su segunda victoria en la Serie del Caribe que se disputa en Mazatlán al derrotar por 9-5 a los Caimanes de Barranquilla colombianos, que se desangraron en la tercera entrada al permitir siete carreras. La representación panameña lidera invicta la clasificación en tanto que los colombianos sumaron su segunda derrota. El partido destacó por el mal trabajo de ambos cuerpos de lanzadores. Los abridores no duraron más de tres entradas y ambos manejadores utilizaron a 12 lanzadores, siete por Colombia. Panamá se fue adelante cuando cuando Jonathan Arauz, con dos ‘outs’ en la tercera entrada, impulsó con sencillo al jardín central a Rodrigo Vigil. El abridor de Colombia, Edison Frías, no dominó a sus siguientes dos rivales para llenar las bases de jugadores y con una base por bolas a Willy García hizo que Arauz anotara el 2-0. Tras ello, David Rodríguez disparó un doble al jardín central con el que se fueron a ‘home’ Jesús López, Allen Córdoba y García para el 5-0, mientras que un par de sencillos de Héctor Gómez y Carlos Quiroz, en su segundo turno al bate de la entrada, decretaron el 7-0. Los Caimanes descontaron en el sexto capítulo. Francisco Acuña anotó después de recibir una base por bolas, avanzar a tercera por un par de lanzamientos malos del pitcher Edisson González y del receptor Rodrigo Vigil y poner el 7-1 tras un ‘balk’ de González. Dilson Herrera hizo el 7-2 con una rola a segunda base que mandó a ‘home’ a Brallan Pérez y un doble de Jordan Díaz hacia la tercera concretó el 7-4. En la novena, los Federales aumentaron su ventaja con un imparable de Jonathan Arauz que impulsó a Jhonny Santos con el 8-4 y con un mal lanzamiento de Jalen Miller, Arauz se convirtió en la carrera que determinó el 9-4. Los Caimanes, en la misma novena, redujeron el marcador de su derrota con un imparable de Evan Mendoza al jardín izquierdo que posibilitó que Acuña llegara al plato para el 9-5 final. El lanzador ganador fue Davis Romero, quien en tres capítulos permitió dos imparables, una carrera, dio dos bases por bolas y recetó cinco ponches. El perdedor fue Edison Fíias. Este martes, los Federales enfrentarán a las Águilas de Cibao de República Dominicana y los Caimanes a los Caribes de Anzoátegui venezolanos. – Anotaciones por entradas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Panamá 0 0 7 0 0 0 0 0 2 9 9 1 Colombia 0 0 0 0 0 4 0 0 1 5 7 1 Ganó: Davis Romero (1-0) Perdió: Edison Frías (0-1).