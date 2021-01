San Francisco de Macorís.- La Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), junto a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Educación, la Gobernación Civil de la provincia Duarte y el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, conmemoró el 208 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, dando inicio con diversos actos al “Mes de la Patria”.

El acto patriótico que este año lleva por lema “Trabajemos por y para la Patria”, inició a las 8:00 de la mañana, en el Parque Duarte, de San Francisco de Macorís, con el enhestamiento de las Banderas Nacional y de la Alcaldía, la interpretación del Himno Nacional a cargo de una Banda de Música del Ejército de la República Dominicana, y luego se rindieron los honores de manera simultánea al Pabellón Nacional.

El programa de actividades fue realizado con todos los protocolos de rigor, y contó con la presentación del canto “Arriba el Pabellón”, de Gastón Fernando Deligne, dirigido por el General de Brigada Servio Antonio Uribe Vizcaíno, ERD.

El acto prosiguió con la invocación religiosa a cargo de Monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, Obispo de la Diócesis de San Francisco de Macorís, y la lectura de la orden del día, que en esta ocasión tuvo una connotación singular del Ministerio de Defensa. Luego se colocaron las ofrendas florales por parte de diferentes instituciones, al compás del Toque de Ofrenda.

Siquio NG de la Rosa, Alcalde de San Francisco de Macorís, al ofrecer las palabras de salutación dijo que en San Francisco de Macorís, polvo de héroes del pasado, Capital de la provincia Duarte, se dio inicio al Mes de la Patria, en una mañana llena de fervor patriótico. Agregando que el fundador de la República se identificó y fundó el poder municipal como herramienta fundamental para la gobernanza y la descentralizacion del Estado.

En tanto que Juan Pablo Uribe, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), en sus palabras centrales, hizo una reflexión del valor del insigne patriota, fundador de la nación, ejemplo de lucha, ideales, disciplina, de convicción moral y ética, virtudes tan necesarias en esta sociedad, que nos hace pensar en que el Duarte de esa época lo necesitamos multiplicado hoy.

En este sentido, al recordar su legado aseguró que “Una vez más, reverenciamos su figura, su gesto, su nombre. No nos cansaremos. Una vez más, invocamos su ejemplo limpio, vertical, radical en los principios. No renunciaremos. Una vez más, sentimos su firme caminar decoroso, incorruptible, revolucionario. No Claudicaremos”.

Visiblemente emocionado Uribe agregó que Él es luz perpetua que despeja las tinieblas de la historia. “Fuerza telúrica que conmueve los sentimientos nacionales. Rio inagotable en cuyas aguas cristalinas nos bañamos para renovarnos en su ideal superior de nación para todos”.

Finalmente leyó el juramento trinitario añadiendo que una vez más, desde el fondo tormentoso de la historia, y en este pandémico 2021, Duarte nos convoca con su consigna sagrada, combativa, hermosa e irrevocable: Dios, Patria y Libertad.

De su lado, Ana Xiomara Cortés Martes, Gobernadora Civil de la provincia Duarte resaltó los valores del Patricio y afirmando que es un orgullo haber nacido en la provincia que lleva su nombre,lo que es un gran compromiso porque Duarte es una filosofía, es principio, honradez, fé y valor. “Todas las tareas pendientes que tenemos todos los dominicanos para forjar una mejor nación ya que no podemos ser libres con individualismo”, apuntó.

Mientras que el General de Brigada Servio Antonio Uribe Vizcaíno, ERD, dirigió una poesía coreada por parte de 200 cadetes y guardiamarinas, quienes declamaron el Himno Nacional Dominicano. La ocasión fue propicia para presentar una exhibición aérea de los aviones súper tucanos de la FARD, así como la realización de un breve drama de exaltación a los Padres dela Patria, dirigido por el General de Brigada (R) Servio Antonio Uribe.

El acto patriótico concluyó con la inauguración de la exposición iconográfica y educativa “Duarte en la Historia de la Patria”, contentiva de 50 láminas con textos muy didácticos que te llevan a conocer toda la vida y obra del Patricio.

Los munícipes podrán disfrutar durante todo un mes de esta exposición que contó con la producción de la Fundación Patria Visual y la coordinación general del Director de Historia Militar del Ministerio de Defensa, Sócrates Suazo Ruiz, ERD, quien realizó el recorrido guiado.

Y en el edificio que aloja la Gobernación Civil Provincial la CPEP inauguró un mural con la imagen del padre de la Patria, Juan Pablo Duarte.