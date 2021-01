El empresario artístico y gestor cultural Luis Medrano valora la trayectoria profesional y aportes de Milagros Germán

Por Luis Medrano

La mujer es y siempre será sagrada, intocable, amada, querida y adorada, no importa si es joven o adulta, soltera o madre, ellas son especiales siempre y para cualquier persona en su sano juicio, si es una gente con sentido del respeto, de la gratitud y el conocimiento del valor y lo que significa la mujer en la preservación de la vida o raza humana.

No importa razón o procedencia social, ni su estatus profesional, ni su nivel de inteligencia o educación, mucho menos si es pobre, clase media o rica, la mujer tiene que ser respetada siempre sin ningún tipo de excusas.

Cuando se trata de una mujer valiente, de una guerrera, una batalladora, capaz, con carácter, temple, personalidad, talento, inteligente, dinámica, emprendedora, profesional de éxitos provados, de una de esas que han sabido ser madre y padre a la vez tenemos que quitarnos el sombrero delante de ella.

Desde que conocí a Milagros Germán hasta el día de hoy la he visto ser la misma persona, la mujer sin miedo al trabajo, decente, coherente y sincera.

Sin poses, muy auténtica, sensible, solidaria, un monumento de dignidad y honestidad, excelente persona y amiga de esas que nunca abandonan las causas en defensa de los derechos y los reclamos justo del pueblo.

Nadie la puede señalar porqué en un momento protestó, reclamó, tronó por algo que ella no estaba de acuerdo, ese es el derecho de cada uno de nosotros cuando hacemos un uso correcto de la libertad dentro de la normas de las leyes y la constitución sin irrespetar, sin injuriar ni difamar sobre todo cuando un gobierno nos persigue o nos golpea y pone en juego nuestra comida porqué le criticamos decisiones que perjudican a la población.

Milagros Germán la discriminación por ser mujer es una mezquindad, tu tiene capacidad de sobra, inteligencia demás, visión y concepto sobre la comunicación creativa, moderna y comunicativa con eficiencia en cualquier área, no eres una improvisada, más de 25 años de experiencia, sabe donde está y lo que tiene que hacer y como hacerlo, eres una fuente de conocimientos y una mujer transparente.

Milagros Germán es parte de un equipo de expertos y excelentes profesionales de la comunicación con sus mismas cualidades y capacidades, ella sabe trabajar en grupo, un gobierno es y siempre será el epicentro del fuego, todos los calificativos que puedan ofender, hacer daños, difamar e injuriar llegaran por toneladas a cada servidor público no importa posición, honestidad, principios éticos y morales, su nivel de preparación o experiencia, los derrotados, los amargaos, los perversos, los envidiosos del éxito ajeno y de la buena suerte del vecino están al acecho para derramar todos los tipos de improperios, de veneno, de dichos, de acusaciones, nunca soltaran la maldita envidia porqué son las mismas bestias, esas fieras insaciables y malignas peores que satanás encojonao cuando tiene hambre, a ellos nunca se le quita el hambre, los que hacemos vida pública neutral o no neutral vivimos entre francotiradores al acecho todo el tiempo buscando como matarnos moralmente o desapareceremos haciéndonos volar del trabajo del cual comemos.

Siempre recuerdo a mi gran amigo Freddy Beras Goico que en el camerino viendo a Milagros Germán en pantalla decía, «cuanta gracia, qué buena dicción, que talentosa, Milagros será muy exitososa en la televisión, ella lo tiene todo».

Milagros Germán, no tenga miedo ni temor, sigue concentrada en tu trabajo, no te distraiga porqué ellos nunca te perdonarán el haber logrado ser una mujer de éxitos, no te doblegue, no te deje chantajear, manipular ni vencer, mantén una actitud positiva, llena de fe, Dios está ahí y todo lo escucha y lo observa el se encargara de ellos en su momento. Luis Medrano #hablandoconDios.