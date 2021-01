SANTO DOMINGO,- El artista dominicano Manny Cruz se une a Danny Yanes mejor conocido como “El doble voz” quien es un joven que lleva varios años conquistando corazones con su guitarra en las calles de la Zona Colonial, y el de Manny no fue la excepción.

Hace unos meses durante el rodaje del videoclip de “Santo Domingo” Yanes se le acercó y le cantó esta canción cautivando a Cruz de tal manera que decidió grabar el tema junto al joven.

A ritmo de merengue traen “El idiota” una composición de Danny y la cual se convirtió en todo un proyecto para Manny al cual se unieron algunas personalidades y empresas desinteresadamente con solo el motivo de ayudar a Yanes.

“Desde que Danny se me acercó quedé impresionado con todo su talento, y no pude evitar recordar mis inicios y querer inmediatamente dar un poco de todo lo que he recibido en los últimos años para servir de empujón con lo que pudiera estar a mi alcance. Deseo de todo corazón que todos mis seguidores puedan apoyarlo y que esto sea un paso sólido para el inicio de todas las bendiciones que Dios tiene preparado para él.” expresó Manny.

Entre los colaboradores se pueden destacar, Jochy Fersobe quien produjo el videoclip y fotos oficiales para la canción y Antonio González quien realizó el arreglo y producción musical. Además contó con el apoyo de Eventix (DJ Persio), Di Fiore, Jhonaly Makeup, Radhames Espíritu, La Oreja Media Group e Iván Ruiz a través de “El Show del Mediodía”, sirviendo estos como plataforma de estreno en televisión nacional.

“Desde niño siempre he soñado con ser un gran artista, recuerdo que mi primeras canciones se las dediqué al Señor en la iglesia. Empecé a cantar en la Zona Colonial hace 4 años atrás tratando de buscar mejoría y una oportunidad para demostrar mi talento. Llegué a cantarles a varias personas buscando ayuda. Hoy la estoy recibiendo de Manny Cruz y le doy gracias a Dios por ponerlo a él y a todo el equipo en mi camino y por creer en mi… ¡yo estoy feliz!” manifestó Danny.

En el video, disponible ya en Youtube, se puede disfrutar del proceso de grabación de la canción y la química entre ambos intérpretes. “El Idiota” ya está en todas las plataformas digitales.