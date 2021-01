Las plataformas Twitter y Facebook han bloqueado esta noche la cuenta oficial del presidente Donald Trump debido a los actos violentos que se registran en Washington, en donde sus seguidores han vandalizado el Capitalio, tras su posición de no reconocer el triunfo de Joe Biden como el próximo presidente de Estados Unidos.

“Como resultado de la situación violenta sin precedentes y en curso en Washington, D.C., hemos requerido la remoción de tres Twitter de @realDonaldTrump que se publicaron hoy por violaciones graves y repetidas de nuestra política de integridad cívica”, explicó la plataforma en una publicación en su plataforma.

Twitter informó que el bloque será durante doce horas, sin embargo amenazaron con bloquear la cuenta de forma definitiva si vuelve a violentar las políticas de la plataforma.

As a result of the unprecedented and ongoing violent situation in Washington, D.C., we have required the removal of three @realDonaldTrump Tweets that were posted earlier today for repeated and severe violations of our Civic Integrity policy. https://t.co/k6OkjNG3bM

