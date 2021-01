Santo Domingo. República Dominicana. El afamado ex velocista y recién escogido por el Pabellón de la Fama como inmortal del deporte dominicano, Carlos Yohelín Santa, exhortó a los atletas a no bajar la guardia frente al COVID 19, en estas festividades navideñas y de Año Nuevo. “Es importante que continuemos utilizando la mascarilla y guardando el distanciamiento físico, además de lavarnos las manos debidamente, para que no sigan aumentando los casos de COVID en el país”, expresó Santa quien duró 14 años en la selección nacional de atletismo

Y es que para esta destacada figura deportiva nativa de Azua y quien en su dilatada trayectoria deportiva cuenta con 2 medallas de oro en los Juegos Centroamericanos del Salvador (2002) y medalla de bronce en los Juegos Panamericanos celebrados en el país en el 2003, los atletas deberían pensar que “estamos ante una competencia de resistencia, para así evitar el cansancio ante el cumplimiento de los protocolos establecidos por las autoridades de salud, los cuales evitarán no ser infectados y, de paso, que no se infecten sus seres queridos”, precisó.

Por igual, el ganador de medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano Guatemala (2002) y bronce en el Campeonato del Mundo, Valencia España (2008) entiende que los atletas deben ser ejemplo ante la población, sobre todo, tomando en cuenta la gran cantidad de seguidores que poseen en las redes sociales. “En estas circunstancias en las cuales la positividad diaria del virus va en ascenso es de vital importancia que cada uno de nosotros aporte con su figura, para así enviar el mensaje de que cada quien debe ser responsable con su comportamiento”, acotó.

En ese mismo tenor, Santa, quien es propietario de un gimnasio en su pueblo natal externo que siempre habla con sus clientes para que mantengan la distancia con los demás y usen gel de manos y alcohol. “La parte positiva de la pandemia es que nos ha enseñado a valorar y cuidar más a nuestros seres queridos. Creo que a partir de ahora los dominicanos seremos más consientes de lo que es realmente importante en la vida”, finalizó.