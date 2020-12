Moscú.- Rusia registró 27.787 casos de covid-19 y 487 fallecimientos por esta enfermedad en las últimas 24 horas, según los datos publicados este lunes por las autoridades sanitarias del país.

La cifras de hoy a nivel nacional son las menores desde el pasado día 25, cuando se informó del mayor número de contagios y muertes en un día desde el comienzo de la pandemia: 20.935 y 635, respectivamente.

Rusia acumula ya 3,07 millones de positivos y 55.265 fallecimientos provocados por el nuevo coronavirus.

Moscú, con casi 13 millones de habitantes y principal foco de la infección en el país, sumó 6.253 nuevos positivos y 76 decesos.

Desde el estallido de la pandemia la capital rusa acumula casi 800.000 contagios y 10.989 fallecimientos.

En la segunda ciudad del país, San Petersburgo, donde según sus autoridades los hospitales trabajan desde hace varios días al límite de sus capacidades, en la pasada jornada se registraron 3.748 contagios y 75 fallecimientos.

Las autoridades rusas de momento ha optado por no endurecer las restricciones sanitarias ya existentes, pues confían que la campaña de vacunación, que comenzó el pasado día 15, ayudará a contener la epidemia.

Al mismo tiempo, han advertido de que la vuelta a la normalidad serán posible solo después de la vacunación masiva de la población, tarea que llevará varios meses.

Este sábado, el ministerio de Sanidad de Rusia autorizó la vacunación contra la covid-19 para los mayores de 60 años con el preparado ruso Sputnik V, que hasta ahora solo se inyectaba a personas de entre 16 y 60 años.

El alcalde Moscú, Serguéi Sobianin, anunció que a partir de hoy las personas mayores de 60 podrán pedir cita para vacunarse.

El presidente ruso, Vladímir Putin, de 68 años, prometió el pasado día 17, en su rueda de prensa anual, que se vacunaría con la Sputnik V cuando estuviera autorizada para las personas de su edad.

“Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible”, dijo Putin.

En declaraciones este domingo a la televisión el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que el presidente ruso anunciará personalmente cuándo se vacunará.