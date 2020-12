La cita para disfrutar el concierto “Tío Enrique & Pequeños Grandes Amigos”, es este domingo 20 de diciembre, a las 7:00 p.m., a través de la plataforma Teatrovirtual.do. Asimismo, la artista Milly Quezada volverá a presentar su concierto el viernes 25 de diciembre; y el Banco Popular regaló conciertos navideños virtuales y varios merengueros nos dicen “No quiero tristeza”.

Por María Mercedes

La Navidad llegó, y aunque estamos luchando para salir airosos de la pandemia, es tiempo que celebrar y respirar un aire festivo, como lo hemos hecho la mayor parte de este 2020, de manera virtual, con nuestras familias, en la comodidad del hogar.

La cartelera es amplia y variada. Por ejemplo, este domingo 20 de diciembre, a las 7:00 p.m., a través de la plataforma Teatrovirtual.do, el cantautor Enrique Feliz presentará su concierto streaming “Tío Enrique & Pequeños Grandes Amigos”, una propuesta musical ideada para que grandes y chicos mantengan la tradición de celebrar la Navidad con alegría y creatividad.

En este encuentro, el tío Enrique tendrá como invitados especiales a un grupo de jóvenes sobresaliente del reality “Pequeños Grandes Talentos”, de “El Show del Mediodía”, entre los que se destacan Laila Taveras, quien trabajado como actriz en varias producciones cinematográficas; y Keren Montero, ganadora del Golden Buzzer en la primera versión de Dominicana’s Got Talent 2020.

Con sus cantos, el Tío Enrique promete hacer de esta producción una ocasión ideal para reunir la familia e invitarles a reflexionar sobre la importancia del amor, el perdón, la solidaridad, la amistad, la generosidad, la compasión, la fe, la alabanza, la esperanza y la paz. El costo para presenciar el concierto desde nuestros hogares es 7.00 dólares.

“Vuelve la Reina”, Milly Quezada

Este viernes 25 de diciembre, a las 9 de la noche, Milly Quezada volverá a celebrar con su público dominicano y del mundo con la repetición de su concierto “Vuelve la Reina”, que será transmitido totalmente gratis en su canal de Youtube.

Se recuerda que en la primera transmisión, el domingo 6 de diciembre, este concierto convocó a más de 16 mil personas, quienes disfrutaron de principio a fin los éxitos del inagotable catálogo musical de la “Reina del merengue”.

“Vuelve la Reina”, cuenta con los invitados Melody Astacio una Noel artista con quien interpreta en versión balada el éxito “Gracias a ti”, además la participación de Manny Cruz, con quien interpretó a dúo su tema “Santo Domingo”. El especial también cuenta con la participación del cantautor Pavel Núñez, y la participación estelar de Johnny Ventura.

Este evento es gratuito gracias al apoyo del Complejo Turístico Cap Cana, el Ministerio de Turismo, periódico Listín Diario, Banreservas, Casa Brugal, Productos Induveca, Café Santo Domingo, Bonos Electrónicos CCN y Color Visión.

En el equipo técnico de esta propuesta musical, se destacan en la producción Billy Hasbún y Pedro Núñez del Risco; la producción ejecutiva y regiduría es de Elka Núñez. El trabajo de asesoría está a cargo de “La Oreja Media Group”, empresa que le representanta en las redes sociales.

“Navidad en la Villa”

Aunque estas fiestas ya pasaron, es válido reseñar el regalo de Navidad para la familia dominicana, que el Banco Popular hizo con una serie de conciertos internacionales y nacionales con reconocidas piezas del cancionero tradicional navideño, las cuales se transmitieron de forma gratuita en plataformas digitales los días 12, 13 y 19 de diciembre.

La inauguración fue con el concierto “Navidad en la Villa”, el 12 de diciembre, transmitido en vivo desde Chicago, Estados Unidos. El quinteto de vientos metales Axiom Brass interpretó temas navideños y villancicos: “Campana sobre campana”, “Deck the Halls with Boughs of Holly”, “Veinticinco de diciembre, fun, fun, fun”, “A la Nanita Nana, “Mi burrito sabanero” o “Noche de paz”, entre otros.

Axiom Brass está considerado como un conjunto de “embajadores excepcionales de la música clásica” e “innovadores”, creando experiencias multimedia cautivadoras y de inmersión, que van más allá de los límites tradicionales de una sala de conciertos.

Este espectácuo formó parte del programa de eventos musicales “El Mundo en Casa”, organizado por la Fundación de la Villa de Santo Domingo y auspiciados por el Banco Popular.

Al día siguiente, domingo 13 de diciembre, la familia dominicana disfrutó de nuevos temas emblemáticos de estas fiestas en el concierto “Hola, Navidad”, el cual se transmitió en vivo, desde Madrid, y contó con las interpretaciones del cantante lírico dominicano Samuel Esteban y el pianista español Daniel Oriza.

Conocidas piezas como “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Alegría, alegría”, “Blanca Navidad” o “Mi humilde oración”, deleitaron el público dominicano, que siguió este concierto

Finalmente, el sábado 19 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, el público se deleitó con la retransmisión de una oferta musical doble, bajo el título “Navidad en el Popular”, con villancicos populares interpretados por el Coro del Popular, integrado por colaboradores de la entidad financiera, bajo la dirección del maestro Henry Cordero.

Seguidamente, el programa continuó con la retransmisión completa del XXII Gran Concierto Altagraciano, auspiciado por el Popular y el Obispado de Higüey. A cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y la batuta del maestro José Antonio Molina, este evento cultural contó con la participación especial de la soprano dominicana Natalie Peña Comas; el oboísta Dejan Kulenović y el coro de cámara del Ministerio de Cultura Koribe.

Merengue navideño “No quiero tristeza”

Aunque no es un concierto, pero invita a la prudencia tan necesaria, en este escrito destacamos que para llevar alegría al pueblo dominicano a través de la música, la empresa de entretenimiento “Pura Sangre Music”, estrenó el merengue navideño “No quiero tristeza”, tema que cuenta con la participación de Johnny Ventura, Miriam Cruz, Sergio Vargas, Yiyo Sarante, Joseph Fonseca, Rafa Rosario, Eddy Herrera, Ramón Orlando, Rubby Pérez, Oscar Serrano, Sexappeal, Alex Bueno, El Jeffrey.

También, participan Manny Cruz, José Peña Suazo, Krisspy, Diomedes Grupo Mío, Jandy Ventura, Rafely Rosario, Junior El Pony y Cadmiel Acosta. Así como los músicos José Manuel Pacheco Jiménez en las Trompetas, Facundo Roa en los Saxofones, Julio César Fernández (Julin), en la Percusión; Freddy Alexander Céspedes, en el Piano; Julio César, en el Bajo; y Dickson Alexander Jiménez Morel (Malajunta), en la Guitarra.

La canción fue acogida por la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje porque incentiva al cumplimiento de las disposiciones del gobierno dominicano sobre el protocolo a seguir para prevenir contagios de la COVID-19, como el distanciamiento físico, uso de mascarillas y otras medidas sanitarias.

El merengue grabado en JJ Studios està disponible también en las plataformas digitales, contó con la producción de Jandy Ventura y Cadmiel Acosta, quienes también fueron parte de los arreglos y letras junto a Junior Toribio (El Pony) y Michael Mata. La grabación y la mezcla estuvo a cargo de Julio Feliz y la masterización de Raúl Canela.