Dacca,- El número de casos de coronavirus en Bangladesh superó este domingo la marca de los 500.000 contagios, siendo así el segundo país más afectado por la enfermedad en el Sur de Asia, de acuerdo con los datos oficiales.

Con 1.153 nuevos pacientes diagnosticados en las últimas 24 horas, la Dirección General de Servicios de la Salud elevó el número de casos confirmados a 500.713, mientras que las muertes relacionadas con el virus sumaron 7.280 fallecidos, de los cuales 38 murieron en las últimas 24 horas.

Estos datos ubican a Bangladesh como el segundo país más afectado por la pandemia, solo detrás de la India que superó ayer la marca de los 10 millones de casos.

Algunos expertos, sin embargo, advierten que la situación del país de más de 160 millones de habitantes podría ser peor de lo que indican las cifras oficiales.

“La información que estamos obteniendo no es real. No estamos obteniendo la información correcta sobre la cantidad de pruebas, infecciones y muertes. Muchas personas mueren con síntomas y no hay constancia de eso”, dijo a Efe el exasesor regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Muzaherul Huq.

De acuerdo al experto, no todos las personas que acuden a las instalaciones del sistema de salud son sometidas a test, y “mientras no se garanticen las pruebas para todos, la cuarentena y el seguimiento de contagios, es imposible que obtengamos una imagen real”, dijo.

Un estudio realizado conjuntamente por el Instituto de Investigación y Control de Enfermedades de Epidemiología (IEDCR), y el Centro Internacional para la Investigación de Enfermedades Diarreicas (IEDCR), con sede en Dacca, publicado a principios de este mes, indicó que alrededor del 9 % de los 20 millones de residentes de la capital bangladesí, unos 1,8 millones de personas, podrían haber contraído el virus.

Huq, también exdirector del Centro de Educación Médica en Bangladesh, dijo que la situación está empeorando en el país debido a la renuencia de la gente a seguir las pautas de salud y la actitud laxa del Gobierno para hacerlas cumplir.

El Gobierno bangladesí levantó a finales de mayo la medida de cierre impuesta el pasado 26 de marzo, en medio del negativo impacto que está provocó a la economía del país, especialmente en el sector textil, que contribuye con casi el 84 % de las exportaciones totales del país, por un valor de 34.000 millones de dólares.

En un intento por poner en marcha su actividad económica, las autoridades reabrieron todas las actividades, excepto los centros educativos.