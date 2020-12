La joven cantautora Covi Quintana se quejó de que ella y otros artistas no incluidos para la contratación de conciertos o futuras actividades que hizo el Gabinete de Política Social del Gobierno para auxiliar a una parte de industria del entretenimiento, que este año se vio afectada por el cierre de las salas de espectáculos por el coronavirus.

En su cuenta de Instagram, la cantante de “Soy dominicana”, expresó su desacuerdo con el manejo y a su discurso se sumaron otros de sus colegas que no fueron tomados en cuenta por la administración del gobierno que encabeza Luis Abinader.

“Quizás en otra vida hubiera sido una gran arquitecta o doctora… pero en esta, decidí escribir canciones y hacer ARTE. Que pena que nadie es profeta en su tierra y que como yo, una gran parte de la clase artística dominicana que también venimos guayando la yuca, NO seamos tomados en cuenta por las entidades gubernamentales de nuestro país para tomar decisiones en cuanto al futuro del arte.

Entiendo que hay otras prioridades además de tocar en vivo o hacer un live para que la verdadera clase artística y el futuro de la música dominicana no se muera. Hay demasiado talento con sueños que no pueden pagar, muchas canciones sin grabar, otros géneros musicales a un lado porque solo nos mueve el morbo (tanto nos quejamos pero lo compartimos), gente con ganas de aprender y las pocas escuelas musicales que existen están sin instrumentos, sin cuerdas, sin techo, no tenemos espacios para expresarnos sin que nos quiten un riñón de alquiler, etc etc etc etc…..

ME DUELE EL ARTE DE MI PAÍS…

Y esto lo hubiera expresado junto a otros más en todos esos eventos que se han venido realizando con la industria musical si me hubiesen invitado a formar parte, pero que pena que sólo soy Covi Quintana, la gran artista dominicana cuando suena “Soy Dominicana”.