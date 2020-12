Por Miguel Ángel Rodríguez

Nueva York. Hola mis amigos como están, feliz navidad para ustedes, con ustedes una vez mas para traerle lo mas reciente en farándula muy lamentable la partida de uno de los grandes del merengue el Maestro Sonny Ovalle, este Domingo 13 de Diciembre aquí la nota,

Falleció la madrugada de este domingo el músico y productor musical Sony Ovalles, en su residencia a causa de un infarto cardíaco, a los 80 años de edad.

La información la ofreció esta mañana el cantante Pochy Familia, quien era amigo del pianista, con quien compartía y además era miembro de la Sodaie, institución que agrupa a los músicos y cantantes.

Rafael Ovalles Amaro (Sony Ovalles) nació en Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, República Dominicana, el 27 de junio de 1940, hijo de Carlos Ovalles y Nidia Amaro. Inició sus estudios musicales a la edad de 14 años en el municipio Castillo, provincia Duarte, bajo la supervisión del músico Cuto Estévez, quien vio en él a un futuro músico.

Pianista por muchos años de Wlfrido Vargas, Félix del Rosario, Runny Pérez y otros artistas

Fue productor de los primeros álbumes de Las Chicas del Can, así como arreglista de Madre mía, de Sergio Vargas; Debo hacerlo, de Los nietos del Rey y produjo los discos Buscando tus besos y Fiesta para dos, de Rubby Pérez. También hizo los arreglos de Adolescente, de Monchy Capricho; Compréndeme, Cumandé y Mi tonto amor, de Los Rosario.

Otras canciones que contaron con su magia fueron Atrevida, 13 años y Bachata merengue, de Wilfrido Vargas; Noche, La tierra tembló y Por ella, de Sergio Vargas; De color de rosas, Nadie me lo quita y Más fuerte, de Las Chicas del País; Besitos, Mi papuchy, La espinita y Cosita inda, de Nando Galán; Voy pa’ allá y Celoso, de Las Chicán; El malquerido, de Alex Bueno; El atracador, The New York Band y Tus 20 años, de Vicente Pacheco.

Los Sabrosos del Merengue, Chantelle, La Patrulla 15, Juancho Viloria, Mano de Piedra Durán, Víctor Waill, Raulín Rosendo, Santiago Cerón y muchos artistas más usaron su talento para arreglos musicales de sus canciones.

Luego formó el grupo de salsa El Complot que tenía como intérprete a Mike Peguero. También fundó una orquesta con Vicente Pacheco de cantante y se ha mantenido produciendo con diferentes salseros. A principios del año 2000 trabajó los primeros temas de Asdrúbal, entre ellos Contigo. También grabó con el salsero Michel, un disco completo, destacándose la canción Esa mujer.

Nuestro pésame a su familia este músico nos deja un legado que debemos conservar y apreciar como Dominicano fue alguien muy respetado en el mundo de la musica

ACROARTE

Al comenzar esta nota no puedo evitar compararla con la operación anti-pulpo que dado tanto de que hablar en los últimos tiempos, porque no podemos desvincular a parte de la gente de ese fatídico gobierno que penetro a esta institución y la tienen como esta en estos momentos, y como líder de esas funesta idea como ya todo saben están el periodista Eury Cabral, del que algunos dicen que el atentado que sufrió en el 2003 o 2004 no estoy bien seguro del año, fue un invento de el para adquirir notoriedad saque aparentemente siempre a sufrido de complejo de inferioridad, por esa razón hace cualquier cosa por hacerse notar, pero el no fue el único que hecho a rodar la desgracia de Acroarte, hubieron otros que por diferentes intereses le hicieron coro y llevan la institución al garete rumbo al abismo entre ellos hay expresidentes y gente que se han vendido como ovejitas son puros lobos.

Todo esto apropósito de que los que ahora se llaman directivo están juramentando personas sin ningún miramiento, sabiendo ellos que no son legales que ese caso no esta claro y no se a aclarado por el problema de la pandemia ellos saben que todo lo que han hecho es ilegal incluyendo la ultima aparición en los tribunales con un juez que actuó igual o peor que lo que hacia nuestro flamante procurador Jean Allan Rodriguez que todo era por encargo creo que se llama Emmanuel Reyes, pero puedo estar equivocado, pero quien fuera, todos estaban a la orden de Danilo Medina.

No conozco a ninguno de los juramentados pero si son gente seria sino viven en otro planeta tienen que estar al tanto de todo lo que a estado pasando y para algo debieran usar la materia gris, estos buitres que encabeza ahora Alexis Beltres, encontraron en Miami 6 insulsos que le hicieron caso algo como en esa Ciudad tienen alguien que viene del mismo grupo encontraron tierra fértil en la capital encontraron otro grupito pero en Santiago y Nueva York no le fue bien, y espero que aquí en Nueva York, sea porque su presidente mi amiga Lissette se te dando cuenta de lo que tiene entre manos, en estas dos filiales

Trajeron uno por cada una, la persona de aquí no tengo idea quien es y ojalá sepa renquee se meta, señores esta gente en Santo Domingo se constituyeron en organización de malhechores algo que todo el mundo esta enterado los únicos que no están enterado son ellos, de todas formas todavía creemos que esta institución se puede recuperar del abismo en que se encuentra aunque va a requerir de mucho esfuerzo, esperamos que los editores de Diarios aun tengan el deseo que sea así porque ellos son la sangre que le dan vida este tipo de instituciones y espero que algunos de los miembros que entienden lo que es una institución despierten y le den al cesar lo que es del Cesar y a Dios lo que es De Dios

Manny Manuel sale del closet

El Merenguero Manny Manuel se siente libre después de sincerarse con el mismo y admitir que es homosexual lo que hizo en una entrevista aquí algunos detalles

“Estoy en paz, tranquilo, sin ningún cargo de conciencia”, señala Manny Manuel en una entrevista que publica este viernes el diario Primera Hora, en la que reconoce que durante décadas no se atrevió a hablar de nada relacionado con su orientación sexual, tanto por la presión que hubiera supuesto sobre su figura pública de cantante como por todo lo que le rodeaba, empezando por su padre.

La confesión de Manny Manuel fue celebrada por el activista de los derechos humanos y líder de la comunidad LGBTTIQ+ en Puerto Rico Pedro Julio Serrano.

“Me siento sumamente orgulloso de que Manny Manuel anuncie que es uno de los nuestros. Que una persona tan querida anuncie que es parte de nuestras comunidades LGBTTIQ+ le da esperanzas a miles de niños y jóvenes que están luchando para aceptar su orientación sexual o su identidad de género”, señaló Serrano en un comunicado.

“Con su anuncio, viene una nueva responsabilidad. Por ser una figura tan querida y reconocida, le invito a que colabore -como lo han hecho Ricky Martin, Kany García y Choco Orta- en la lucha por todas las personas LGBTTIQ+”, subrayó.

Manny Manuel insiste en la entrevista en la agonía que supuso durante años no reconocer cuál era su orientación sexual, lo que se prolongó durante la escuela, pero también en su carrera musical, cuando, de alguna manera, confiesa, se sentía rechazado por los miembros de su equipo, que le veían, sin embargo, rodeado de mujeres todo el rato.

Gracias por la atención nos vemos en nuestra próxima entrega no olviden que pueden escribirme a [email protected]