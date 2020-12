Destaca su liderazgo en sostenibilidad y transformación digital

Santo Domingo, D.N. – Por décimo tercera ocasión, el Banco Popular Dominicano ha sido elegido como el Banco del Año en la República Dominicana por la revista financiera The Banker, que destaca el liderazgo de la entidad bancaria en materia de sostenibilidad y transformación digital, elementos claves para superar “el difícil entorno operativo” creado por la pandemia.

Así, The Banker, referente mundial en el sector de las finanzas, explica que 2020 ha sido un año increíblemente complejo, pero los bancos ganadores de este premio han manejado con éxito las presiones del ejercicio y sus operaciones de forma remota, al tiempo que han atendido a su personal y a los clientes, respondiendo rápidamente a sus necesidades y aumentando su apoyo en estos tiempos exigentes.

El banco sostenible

“El compromiso de Banco Popular Dominicano con la sostenibilidad es loable”, afirma la revista, señalando el papel de la entidad bancaria al ser el primer signatario de los Principios de Banca Responsable de las Naciones Unidas en el país y el Caribe insular.

En referencia al portafolio de finanzas verdes Hazte Eco, The Banker expone cómo el Popular “ha lanzado una serie de productos e iniciativas que están en línea con estos principios”, subrayando el leasing verde y los préstamos que fomentan la movilidad sostenible y la energía limpia, entre otros.

Destaca también el rol protagonista de la organización en el financiamiento de las energías renovables en el país, con una cartera que supera los US$188 millones, distribuida en diferentes proyectos que, combinados, contribuyen al 10% de la capacidad energética de la nación.

La revista valora, además, que este esfuerzo hacia los clientes forma parte de su visión sostenible y se aplica a lo interno de la organización, como ocurre con la inversión en las más de 56 oficinas y 32 parqueos fotovoltaicos o sus estaciones de carga para vehículos eléctricos.

Liderazgo digital

Asimismo, el editorial de The Banker expone que “los esfuerzos digitales de Banco Popular son impresionantes” y resalta, en este sentido, cómo en 2019 crecieron las transacciones digitales significativamente, hasta representar el 80% del total, con la App Popular como principal canal digital de interacción.

La publicación financiera apunta favorablemente la inversión de más de US$25 millones en infraestructura tecnológica, innovación y desarrollo que el banco realizó durante 2019.

“Esto significó –cita The Banker- que cuando la COVID-19 alcanzó República Dominicana, el Banco Popular contaba con las herramientas digitales para brindar asistencia financiera durante la emergencia y una adecuada infraestructura para ponerse en ruta en un camino sostenible hacia el futuro”.

En este sentido, explica la revista que “los esfuerzos de transformación digital realmente han dado sus frutos y continuarán cosechando recompensas en los años venideros, al reducir el costo del servicio, mejorar la experiencia del cliente y liderar la agenda de inclusión financiera”.

Orgullo de pertenencia

Al valorar este premio, el presidente ejecutivo del Popular, señor Christopher Paniagua, expresó su orgullo de pertenencia y agradeció a todos los colaboradores de la entidad financiera por hacerlo posible.

“El Banco Popular Dominicano está conformado por un equipo de grandes profesionales y, sobre todo, de grandes personas. Gente con valores que han hecho un excelente trabajo para honrar la confianza de nuestros clientes, accionistas y proveedores. Retribuir esta lealtad y generar a la vez valor social compartido es nuestro propósito desde hace más de 56 años. Seguiremos acompañando a la sociedad a hacer sus sueños realidad, en un entorno sostenible, para tener un impacto positivo en la economía, la sociedad y el medioambiente”, manifestó.