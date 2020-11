LA ROMANA. – La magistrada Ana Andrea Villa Camacho, quien está a la cabeza de la Dirección de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, acusó a los medios de comunicación de violar derechos humanos cuando hacen coberturas de hechos de violencia machista, noticias en las que se suele revictimizar a las mujeres y exhibir contenido que vulnera su dignidad e intimidad.

La magistrada Villa Camacho cuestionó la exhibición de imágenes de mujeres maltratadas que se muestran en los medios de comunicación y redes sociales, revictimizando a la persona maltratada y afectando emocionalmente a sus familiares y amigos.

“¿Qué me aportan las imágenes de mujeres golpeadas que se pasean de manera olímpica en los medios de comunicación y redes sociales? Al contrario, violan mi dignidad como víctima, violan mis derechos humanos, violan un bien sagrado que también es mi intimidad”, enfatizó.

Villa Camacho emitió estas declaraciones al dictar la ponencia titulada “Tratamiento de la violencia hacia la mujer en los medios de comunicación en la República Dominicana. Recomendaciones”, como parte de la jornada inaugural del III Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género que desarrolla el Tribunal Constitucional (TC) hasta este viernes en La Romana.

A pesar de que quienes cubren estos hechos muestran cierta sensibilidad hacia el tema, realizan un abordaje que tiende a culpabilizar a la víctima, justificando la agresión machista como algo instintivo e imposible de controlar.

“Todavía los medios hablan de crímenes pasionales, muerte por celos, crímenes de honor. No existen los crímenes por amor u honor. Son asesinatos”, aseveró Villa Camacho y agregó que el concepto “crimen pasional” escrito o dicho en un medio de comunicación es una violación a los derechos humanos.

La directora de Violencia de Género de la Procuraduría General de la República destacó el papel de los medios de comunicación para la prevención y erradicación de la violencia, defendiendo la perspectiva de género como un factor determinante en la consecución de estos objetivos.

“Un periodismo con perspectiva de género no es un periodismo para mujeres, no es un periodismo en contra de los hombres, no es un invento feminista. Un periodismo con perspectiva de género es una propuesta para mostrar una sociedad con mayor equidad e igualdad de derechos. Es un periodismo inclusivo donde las voces de las mujeres no están invisibilizadas”, aseguró.

Durante la ponencia, compartió algunas recomendaciones para el tratamiento adecuado de las noticias relacionadas con la violencia contra la mujer, entre ellas, no hacer hincapié en detalles escabrosos y evitar el uso de imágenes que incentiven conductas morbosas o provoquen simple lástima.

“Es importante que el relato no parezca ficticio, debe ser realista. Figuras tales como ‘una noche de pesadillas’ pueden ser tentadoras para el o la periodista, pero ponen el énfasis en otro lugar, no en el verdadero tema”.

También sugirió proteger la intimidad de las sobrevivientes de violencia de género, publicar información que pueda ayudar a otras mujeres en peligro y facilitar información al Ministerio Público cuando se encuentren en contacto con una víctima, entre otras pautas.

Con la exposición de la magistrada Villa Camacho se dio por concluida la primera jornada del III Taller Internacional de Periodismo con Perspectiva de Género que se realiza en la Alianza Juvenil por el Deporte y la Cultura de La Romana, con la participación de expertos en comunicación de República Dominicana, España y Argentina.