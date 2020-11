Redacción Internacional-México DF.- La liberación del ex general Salvador Cienfuegos Zepeda supuso la pérdida de confianza con Estados Unidos en la cooperación sobre temas seguridad y combate al narcotráfico.

Por ello se restringirá el marco de operación en México de la DEA, el FBI, la CIA, el ICE y otras agencias estadounidenses, aseguraron funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a la revista Proceso.

El hecho de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no compartiera con el gobierno de AMLO que el ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena) era objeto de investigación bajo la Operación Padrino, abrió una herida que no ha sanado en la relación bilateral.

“Tras el arresto del general Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles y de que transmitimos nuestra posición, el procurador general de Justicia, William Barr, propuso ir a México para tener una reunión, pero dijimos que no era el momento. Barr no esperaba una negativa a su propuesta de viajar a la Ciudad de México”, dijo a la revista un funcionario cuyo nombre no fue revelado.

La molestia del gobierno de López Obrador por el arresto de Cienfuegos en California el pasado 15 de octubre, acusado por la DEA de narcotráfico y lavado de dinero, se transmitió a Barr al día siguiente de la captura.

“Barr habló de ir a México acompañado del administrador (interino) de la DEA, Timothy Shea, y la contestación del gobierno del presidente López Obrador fue que se esperaran hasta que concluyeran sus elecciones presidenciales (del 3 de noviembre)”, explicó el funcionario.

Sin embargo, el triunfo de Joe Biden sobre el presidente Donald Trump enterró la petición de Barr sobre viajar para reunirse con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Ya no será nada igual”, sentenció otro alto funcionario del círculo de asesores del presidente López Obrador. “La renuncia a procesar en Nueva York al general Cienfuegos casi fue inmediata cuando le informamos al Departamento de Justicia que cambiaría la relación con la DEA y con todas las otras agencias de inteligencia y de seguridad que trabajan en México