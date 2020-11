El cantante publicó una canción en su cuenta de Instagram antes de comenzar la entrega de premios en la que actuó. En esta se incorpora un freestyle en el que Anuel AA habla abiertamente sobre la depresión que sufre, su infelicidad y su retirada del mundo de la música. La canción hizo saltar todas las alarmas entre sus seguidores, que se preguntaron sobre la posibilidad de que este se estuviera planteando dejar la música.

Tal y como viene a explicar el propio músico en la letra de este nuevo tema, el cantante estaría pasando por un mal momento debido varias razones, entre ellas, su supuesta ruptura con su novia Karol G. En la canción se pueden apreciar varias conexiones con alguna referencia a esta y al fin de su relación. “Sin ti yo no me siento bien (…) Viviendo y por dentro muerto (…) Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared, de la soledad yo me enamoré…”, entona el intérprete de Hasta que Dios diga.

También en esta tiene un espacio dedicado a su hijo al que asegura que no tiene tiempo de ver. “Mi hijo no quiere que cante, quiere que yo esté con él, por eso pienso retirarme porque más que sufre él”, alega el puertorriqueño.

“Ya no quiero ni cantar, ya me quiero retirar, y nunca olvido el principio pero este es el final”, dice Anuel en otro de los versos que parece anticipar el fin del cantante sobre los escenarios.

Aunque el artista urbano no se ha pronunciado sobre si finalmente esta declaración de intenciones pasa o no por una retirada de los escenarios, quizás la de ayer fuera la última actuación del artista en un tiempo.