Declaración ética de Milagros Germán

Como es ya sabido, decidí en agosto servir a mi país desde la Dirección de Comunicación del gobierno dominicano y como Vocera oficial de la Presidencia de la República, formando parte de la gestión de gobierno del Presidente Luis Abinader.

Mi compromiso es contribuir a que ésta administración logre sus objetivos de ser transformadora, ética, transparente, humana, cercana y de servicio hacia la gente.

En mi vida profesional siempre he pertencido al sector privado, en la industria de las comunicaciones en la que con mucho esfuerzo he logrado el respeto y cariño de un público que me ha privilegiado durante casi 30 años ininterrumpidos.

Para cumplir plena y efectivamente con la responsabilidad asumida, he puesto en pausa mi actividad privada, manteniendo participaciones sólo, y cuando las circunstancias lo permitan, en mi programa semanal Chévere Nights de donde proceden principalmente mis ingresos y el de muchos profesionales y técnicos que me acompañan.

En aras de la transparencia, quiero manifestar que mientras esté en la función pública que he aceptado, nuestros programas de televisión y nuestras redes sociales no recibirán publicidad de ninguna institución del Estado.

De igual manera, tampoco aceptaré contratación de imagen de ninguna otra institución pública o privada.

Confío plenamente en que lograremos llevar adelante esta gestión que contribuirá a devolver la institucionalidad al país y rescatar así la confianza puesta en cada una de las personas que hemos decidido asumir desde el estado , el más alto honor: el de servir al país y honrar con nuestro esfuerzo el trabajo digno y así contribuir a la construcción de una sociedad más ética, honesta y justa.