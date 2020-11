Atribuye la situación a medidas que ha tomado el Ejercito Nacional; pide intervención de la procuradora Miriam Germán Brito

Santo Domingo, Rep. Dom.- El senador de la provincia Hermanas Mirabal, doctor Bauta Rojas, se refirió este miércoles a la situación del sistema carcelario dominicano, de manera especial a lo ocurre en la actualidad en su demarcación.

Pidió la intervención de las autoridades frente al modelo que se aplica en la cárcel Juana Núñez, en Hermanas Mirabal, una cárcel pública que tiene hoy ciento sesenta y nueve internos, de los cuales han salido ya profesionales; microempresarios y empresarios, donde cada uno de sus internos puede ir a la universidad, puede ir al escuela, hacer jornadas de trabajo, hacer actividades productivas, para cuando salgan de la cárcel incorporarse a la sociedad.

Sin embargo, expresó que en la actualidad, ese modelo se encuentra amenazado por medidas aplicadas por efectivos del Ejército Dominicano, “tuve la oportunidad, en la visita que hizo a la provincia, la procuradora general de la república, Miriam Germán, de confesarle que nos van a arrebatar esto y vamos a perderlo, referente al modelo que se aplica en la cárcel Juana Núñez.

Por tal razón, el legislador llamó la atención a dos autoridades: primero al comandante general del Ejército de República Dominicana, Julio Ernesto Florián Pérez, porque han querido tomar el sistema, como si se tratara de una cárcel del pasado; ese personal capacitado que ha manejado a los internos por años, lo han venido tocando de una manera progresiva, poniendo en peligro el modelo definido por el representante de Hermanas Mirabal, “como el sistema que requiere el país; modelo orgullo de la provincia”.

Dijo que desde el modelo que se sigue allí, se produce el pan para el desayuno escolar, se producen decenas de rubros agrícolas, existe un taller de ebanistería donde se capacita al interno y te dan las herramientas para cuando el interno sale de cumplir su pena se incorpore, a la sociedad.

“No hay un interno que no lea y escriba, no hay un interno que no sea productivo para la sociedad y ese personal que se capacitó por más de dos décadas y ha venido trabajando en ese modelo, nos lo está arrebatando la “disciplina” del Ejército de República Dominicana, yo le pido a Florián Pérez, que mire hacia la Fortaleza Juana Núñez; que observe qué pasa ahí con los recursos humanos del Ejercito”.

Bauta Rojas concluyó solicitando en segundo lugar al Dr. Roberto Santa que ejerza su papel de representante del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en el sistema carcelario y vaya a la Fortaleza Juana Núñez, y detenga esa inconsecuencia que se está cometiendo contra ese modelo de gestión carcelaria.