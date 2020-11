San Francisco (EEUU).- La red social Facebook informó este lunes que a lo largo del fin de semana cerró varias páginas vinculadas a Steve Bannon, exasesor del presidente Donald Trump, por propagar información falsa acerca de las elecciones de EE.UU. y tratar de deslegitimar su resultado.

“Hemos eliminado varios focos de actividad que usaban tácticas de comportamiento no auténtico para ampliar de forma artificial cuánta gente veía su contenido”, indicó en un comunicado el portavoz de Facebook Andy Stone.

Las páginas cerradas son “Conservative Values”, “We Build the Wall Inc”, “Citizens of the American Republic”, “American Joe” y “Trump at War”, así como el grupo “Gay Communists for Socialism”.

En total, estas páginas tenían 2,45 millones de seguidores y defendían la tesis del presidente Trump según la cual en los comicios del pasado martes en EE.UU. se produjo fraude -pese a no aportar pruebas sobre ello- y que por tanto él es el legítimo ganador de las elecciones.

El jueves, dos días después de la cita electoral, Facebook cerró el grupo “Detengan el robo”, integrado por simpatizantes de Trump que sostenían la misma tesis, al considerar la red social que este podría estar llamando a la violencia.

“En línea con las medidas excepcionales que estamos tomando durante este período de tensión elevada, hemos eliminado el grupo “Detengan el robo” (“Stop the Steal”), que estaba creando eventos en el mundo real. El grupo se organizaba sobre la deslegitimación del proceso electoral, y vimos llamamientos preocupantes a la violencia por parte de algunos de sus miembros”, indicaron desde la empresa de Menlo Park (California, EE.UU.) en esa ocasión.

Una de las impulsoras del grupo, la activista conservadora Amy Kremer, acudió a Twitter para denunciar la decisión de Facebook y asegurar que “la izquierda está intentando robar la elección con la complicidad de las redes sociales. ¡Es indignante!”, escribió.