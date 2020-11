Santo Domingo,- El lanzador dominicano Domingo Germán, quien cumplió una suspensión de 81 partidos por violar la política de violencia doméstica de las Grandes Ligas, será el abridor del primer partido que celebrarán los Toros del Este en la temporada otoño-invernal que iniciará el 15 de noviembre.

“Anunciamos que nuestro Domingo Germán será el lanzador abridor del día inaugural”, dijo el equipo este martes en su cuenta de Twitter.

El derecho Germán, de 28 años, tuvo récord de 18-4 en la temporada de 2019 lanzando para los Yanquis de Nueva York, pero en septiembre de ese año fue inhabilitado por la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas por ejercer violencia física y verbal contra su novia.

La suspensión lo sacó de acción toda la campaña recortada de 2020, aunque volverá a incorporarse a los Yanquis para los entrenamientos de primavera de 2021.

En julio pasado, Germán pareció sugerir su retiro del béisbol a través de una publicación en su cuenta de Instagram, solo para desdecirse 24 horas después.

“Todo aquel marca su historia en ambos lados, creo que marqué la mía en el #yankeestadium. Si decido no regresar quedaré orgulloso de mi esfuerzo en 11 años de carrera. Dios bendiga a todo aquel que me apoyó”, publicó Germán.

Sin embargo, el 19 de julio aclaró a través de esa misma red social que no pensaba abandonar el béisbol.

“Lamento mucho la inquietante publicación de anoche. El año pasado fue muy duro para mi familia y para mí, por lo que asumo toda la responsabilidad. No estar con mis compañeros de equipo mientras se preparan para la temporada, sabiendo que los he decepcionado, me ha pasado la factura y anoche dejé que mis emociones se apoderaran de mí”, escribió Germán, el lanzador más ganador para los Yanquis en 2019.

El derecho no lanza para los Toros desde 2017 cuando apenas trabajó una entrada. Está claro que competir en el campeonato dominicano le puede resultar muy beneficioso dado su inactividad forzosa del último año.

Los Toros, campeones de liga, iniciarán la defensa de su corona contra las Estrellas Orientales el domingo próximo en su estadio Francisco Micheli de La Romana.

El equipo, por otra parte, anunció que contarán desde comienzos de la temporada con el lanzador estadounidense Carlos Hernández, quien lideró la liga en victorias (6-1) la estación pasada y fue segundo en efectividad (1.94).

“Nuestra rotación fue vital el año pasado, por eso nos enfocamos en que todos esos brazos puedan repetir,” dijo hoy el gerente general de los taurinos, Raymond Abreu.

El zurdo tuvo nueve aperturas en la temporada regular y en las últimas completó al menos 5 entradas, permitiendo 1 carreras o menos en siete de sus presentaciones y en ninguna le fabricaron más de 3 anotaciones.EFE