Sábado 24 de octubre de 2020 a las 6:00 am Válido hasta el lunes 26

ONDA TROPICAL PROVOCARÁ LLUVIAS Y TRONADAS… TEMPERATURAS CALUROSAS Y RECOMENDACIÓN EN LA COSTA ATLÁNTICA

Permanece vigente la recomendación en la costa Atlántica: Detalles en página web: http://onamet.gob.do/index.php/pronostico/informe-marino .

Santo Domingo.-Para este fin de semana las condiciones meteorológicas se presentarán dominadas por temperaturas calurosas y algunas precipitaciones asociadas al paso de una onda tropical al sureste del país. En las horas matutinas nubosidad hacia el litoral costero caribeño, el nordeste y cordillera Central. En la tarde, en adición al ciclo diurno, tendremos algunos chubascos y tronadas los cuales prevemos hasta el anochecer sobre puntos dispersos de las regiones nordeste, sureste, cordillera Central y suroeste.

Mañana domingo, la onda tropical al suroeste del país se alejará, esto significa que las precipitaciones serán menos frecuentes en comparación al día anterior. Solo prevemos, algunas lluvias matutinas y después del mediodía chubascos dispersos y posibles tronadas en el nordeste, sureste, cordillera Central y el suroeste en asociación al ciclo diurno.

El lunes, en las horas matutinas tendremos pocas nubes y sol y un ambiente con tendencia calurosa. Al mediodía y hasta el anochecer se producirán algunos nublados con chubascos dispersos hacia las regiones nordeste, sureste, suroeste y cordillera Central.

LA ONAMET, informa que el huracán Épsilon categoría 1 , fue localizado a unos 570 kilómetros al nor / noreste de Bermudas con vientos máximos sostenidos de 120 km / h, moviéndose hacia el nor / noroeste a 19 km / h. Además, se observa la evolución de una amplia zona de baja presión al sur de Gran Caimán, con probabilidad de formación ciclónica alta 80% en 48 horas. Ambos fenómenos por su posición y trayectoria, no representan peligro para la República Dominicana.

Distrito Nacional: Nubes dispersas. Algunos incrementos en la tarde.

Santo Domingo Oeste: Medio nublado en ocasiones. Posibles chubascos en la tarde.

Santo Domingo Norte: Nubosidad dispersas a medio nublado en la tarde.

Santo Domingo Este: Nubosidad dispersa pasando a medio nublado con chubascos dispersos en la tarde.

Gran Santo Domingo: Temperatura máxima entre 30ºC y 32ºC y mínima entre 23ºC y 25ºC.

Resumen: Onda tropical provocará chubascos y tronadas dispersas este fin de semana en algunos puntos del país. Persisten las recomendaciones en la costa Atlántica. Las temperaturas continuarán calurosas. Amplia circulación anticiclónica dominando el ambiente con entrada de aire seco.

Hoy: Algunas lluvias matutinas asociadas a campos nubosos generados por una onda tropical al sur del país. En la tarde, chubascos locales y posibles tronadas hacia diferentes puntos de la geografía nacional inclusive en el gran Santo Domingo. Temperaturas calurosas.

Domingo: Una onda tropical se desplazará al suroeste sobre el mar Caribe. Desde el mediodía y hasta el anochecer se producirán chubascos dispersos con posibles tronadas especialmente hacia provincias de las regiones; nordeste, sureste, suroeste, cordillera Central y puntos de la zona fronteriza.

Santo Domingo y sus municipios. Medio nublado en ocasiones. Aguaceros dispersos, tronadas aisladas en la tarde son posibles.

Distrito Nacional: Algunos incrementos nubosos, con chubascos dispersos y tronadas en la tarde.

Lunes: Los efectos locales, estarán generando algunos chubascos dispersos con posibles tronadas, principalmente en horas de la tarde sobre las regiones, sureste, suroeste, Cordillera Central y la zona fronteriza.

Santo Domingo y sus municipios. Medio nublado en ocasiones. Chubascos dispersos, tronadas aisladas.

Distrito Nacional: Incrementos nubosos ocasionales. Chubascos dispersos, tronadas aisladas.

PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. Máx. C T. Mín. C Santiago Nubosidad esparcida y sol. 30/32 22/24 Puerto Plata Nubosidad dispersa y sol. 30/32 22/24 Duarte Medio nublado en ocasiones. En la tarde chubascos y posibles tronadas 28/ 30 21/23 Constanza Medio nublado. En la tarde chubascos y posibles tronadas 22/24 10/12 Peravia Medio nublado en ocasiones. Posibles chubascos en la tarde. 30/ 32 22/24 San Pedro de Macorís Nubosidad dispersa con algunos incrementos posibles chubascos. 31/ 33 23/24 La Romana Nubes dispersas con incrementos ocasionales posibles chubascos. 31/ 33 21/23 La Vega Nublado en ocasiones. En la tarde chubascos y posibles tronadas. 30/ 32 22/24 Monseñor Nouel Nublado en ocasiones. En la tarde chubascos y posibles tronadas 30/ 32 21/23 San Cristóbal Algunos incrementos nubosos con posibles chubascos. 31/ 33 22/24 Samaná Nublados parciales. En la tarde posibles chubascos y tronadas aisladas. 31/ 33 21/23 Montecristi Incrementos nuboso algunos chubascos dispersos. 32/ 34 23/25 Azua Incrementos nubosos ocasionales con posibles chubascos. 30/ 32 23/25 San Juan Medio nublado en ocasiones. En la tarde chubascos y posibles tronadas 32/ 34 19/21 Barahona Nubosidad dispersas a medio nublado. 32/ 34 23/25 La Altagracia Incrementos nubosos con chubascos y posibles tronadas. 30/32 23/25

Mets. ORDÓÑEZ / RODRIGUEZ.