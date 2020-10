Es una bachata compuesta por Juan Carlos Feliz, con arreglos del maestro Rafael Brito,

Santo Domingo, “De ti yo quiero un chin” es el título de la nueva bachata de Ámbar La Nieta y Luis Vargas, que ya comienza a dejarse escuchar en la radio nacional y a descollar en las plataformas digitales. Es una canción que se perfila como un rotundo éxito, no sólo por los atributos vocales del singular dúo sino también por sus sensuales letras, contagioso ritmo y acordes de gran calidad y pegajosidad.

La canción es una composición de Juan Carlos Feliz, con arreglos del maestro Rafael Brito, quien además es productor de su video clip que está dando de qué hablar en las redes sociales por la personalidad y la fuerza interpretativa de estos dos artistas nuestros. Esta colaboración surge en el momento de gran auge para los featurings durante la pandemia. .

Ámbar, quien en 2007 graba su primera producción del género bachata titulada “Vete con ella,” con temas como “ Si, Madame” y “A quién le importa.” Fue en el año 2013 cuando Ámbar La Nieta de Matón logra darse a conocer en el país e incluso en algunas islas con el controversial tema “Cuerno por cuerno” o “Cabeza e’ chivo, caco de toro,”Ella es una de las más sobresalientes y prometedoras voces femeninas del género y ha grabado hasta el momento 3 producciones discográficas.

Con el tema “De tí yo quiero un chin” y junto a este gran ícono de la bachata Luis vargas, Ámbar quiere posicionarse con mayor fuerza en el ambiente artistico del país y quién quita que un poco más allá, porque al lado de un artista como Luis Vargas de trayectoria internacional cualquier cosa es posible.

La cantante expresa: “Agradezco eternamente a Dios y a Luis Vargas por el apoyo que me ha brindado al grabar este tema conmigo. La experiencia ha sido maravillosa y edificante ya que, más allá del gran artista que siempre he admirado, he descubierto en él a ese excelente ser humano, humilde, respetuoso, comprometido, responsable, sincero, solidario y cualquier atributo que ennoblezca y engradezca a alguien. Me siento honrada y llena de entusiasmo por la participación de esta gran estrella de la música en este nuevo proyecto. Toqué muchas puertas para este featuring, pero no fue posible hasta que llegué con el Rey Supremo, a través del productor Rafael Brito, a quien tambien le estaré por siempre agradecida.”

En tanto que el súper afamado astro internacional de la bachata, Luis Vargas, señala que fue para él un gran honor realizar este trabajo con La Nieta Ámbar, ya que vió en ella lo que calificó como un “talento único, una voz dulce, picarona y de gran sensualidad.” Luis Vargas indica sentirse satisfecho al poder colaborar con talentos artisticos de menos trayectoria en la bachata, porque entiende que son como un soporte para el género musical y a la vez enfatiza que se siente halagado por las expresiones de respeto y admiración de estos artistas.

Ámbar La Nieta, oriunda de Nagua, es una artista de gran versatilidad, poseedora de una sólida formación musical y vocal, cantante e instrumentista, y que ha demostrado gran destreza y dominio de otros géneros como balada, merengue y salsa.