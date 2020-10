Redacción Internacional- Madrid- España.-En espera de 72 horas para que decaiga el estado de alarma en Madrid y sigue sin haber consenso sobre las medidas a adoptar en la capital.

El consejero de Sanidad de la Comunidad, Enrique Ruiz Escudero, ha sido el último agente involucrado en añadir variables a la ecuación al reconocer que está estudiando pedir al Gobierno central que decrete el toque de queda prohibiendo así la movilidad en la región a partir de la medianoche. Un horario diferente al aplicado en otras capitales europeas -que han fijado las restricciones a partir de las 21.00 horas- por el que el Ejecutivo regional busca “respetar el horario de cenas” con la intención de “causar el menor impacto posible al sector de la hostelería”.

Así lo ha avanzado el consejero socio-sanitario,ha reconocido que “para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma. Tendría que ser una decisión del Gobierno de España. Pero es una decisión que nosotros tampoco veríamos mal”, ha declarado.

Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han confirmado que la posibilidad de establecer un toque de queda fue planteada ayer por parte de los colegios profesionales sanitarios en la reunión que éstos mantuvieron con la presidenta y el consejero de Sanidad. No obstante se muestran cautelosos dado que “cualquier decisión” que se vaya a tomar con respecto a una hipotética restricción de movilidad o de actividad hay que estudiarla

En ese sentido Escudero se ha mostrado confiado en “poder negociar” con el Ministerio de Sanidad “criterios sensatos”. Aunque ha avisado de que, si no es así, el Gobierno regional continuará con su “propio plan” frente al virus.

Este plan consiste en aumentar su capacidad diagnóstica, realizar el mayor seguimiento de todos los casos, garantizar una mayor capacidad asistencial, potenciar las medidas de prevención y concienciación sobre el uso de la mascarilla, el respeto de la distancia interpersonal y del conjunto de medidas que todos conocemos y, en caso necesario, aplicar medidas de restricción de movilidad en zonas básicas de salud concretas.

Escudero ha ensalzado que, teniendo en cuenta que hay que actuar “donde está el problema”, nadie mejor que el Gobierno regional para tomar las decisiones al ser ellos quienes lo tienen “perfectamente identificado debido a la monitorización diaria” que realizan. Un argumento con el que ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez porque, “tras siete meses de inacción, propone un baremo uniforme para todas las comunidades autónomas”. “Es lo que tenía que haber impulsado desde el inicio de la pandemia: que todas las autonomías contaran con unos parámetros comunes.

En este punto, ha incidido en que la Comunidad “sufrió el atropello del estado de alarma con unos criterios sin ningún tipo de contraste científico”. El titular de Sanidad ha hecho hincapié en que “impusieron 500 casos de incidencia acumulada y un criterio de UCI no avalado en el cambio de fase”.

Respecto al Consejo Interterritorial, Escudero espera que el Ministerio de Sanidad “no imponga, y sí negocie y consensúe con todas las comunidades autónomas” un texto. En el documento que se ha dado a conocer, tal y como ha expuesto Escudero, incluye opciones de actuación atendiendo a distintos niveles de alerta definidos, a su vez, por un proceso de evaluación del riesgo. “Nosotros seguimos echando en falta que, de los ocho nuevos criterios, seis sean criterios epidemiológicos y sólo dos sean criterios asistenciales”, ha expuesto el titular de Sanidad.

Así el consejero ha detallado que “uno de ellos es el del número de UCI disponibles, que está condicionado a algo que es fundamental en una pandemia, como la capacidad de elasticidad para tener este tipo de camas”. Para Escudero, este ha sido “eliminado de un plumazo porque establecen que se cuente el número de camas UCI pre-covid”. A su parecer, esto “no ayuda a conocer la capacidad del conjunto del sistema sanitario para atender a los pacientes críticos”.

El titular regional de Sanidad cree que es fundamental “contar con un Ministerio que escuche, que coordine, que lidere, no que imponga e improvise”. Así, ha hecho hincapié en la necesidad de que el Ejecutivo central, que no se los está poniendo “fácil”, “arrime el hombro y no actúe como lo ha hecho: intentando tapar las deficiencias de su gestión atacando a Madrid”. Escudero ha vuelto a trasladar su “voluntad de diálogo” así como su afán por “negociar un documento con criterios sensatos, con aval científico y consistente.