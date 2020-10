Guatemala.- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, aseguró este jueves que no habrá un nuevo confinamiento por la COVID-19 debido a que la economía del país “no soportaría un segundo cierre”.

Giammattei informó a la población en un comunicado de prensa que Guatemala ha “superado la parte más crítica de esta pandemia” pero debe prepararse para una segunda ola de casos.

“Nuestra economía no soportaría un segundo cierre. No podemos ni debemos cerrar el país. No podemos perder esta libertad con responsabilidad que hemos recuperado”, puntualizó el gobernante de 64 años, quien padeció la enfermedad en septiembre pasado.

La decisión de descartar un nuevo cierre del país fue tomada en conjunto por Giammattei, el ministro de Economía, Antonio Malouf, y la ministra de Salud, Amelia Flores.

También formaron parte del cónclave para dicha decisión el director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia de la COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, y el director del Banco de Guatemala (estatal), Sergio Recinos.

El primer contagio en el país se registró el 13 de marzo y provocó un confinamiento que se extendió hasta el 27 de julio, cuando se retiraron ciertas medidas, y que terminó definitivamente el 1 de octubre con el final del toque de queda y la apertura de bares, cines, gimnasios y deporte amateur.

“Paso a paso, la economía se está reactivando y muchos se están enfocando en emprender, salir adelante, apostando por la economía del país”, añadió Giammattei.

El mandatario destacó que “somos la generación a la que le tocó vivir esta pandemia” y que “debemos trabajar juntos” porque “la solidaridad una regla y no una opción”.

Guatemala ha contabilizado 96.480 contagios y 3.347 fallecidos a causa del coronavirus, la mayor cantidad de decesos de Centroamérica.

Giammattei aseguró esta semana que el país podría estar ingresando en una segunda ola de la enfermedad, aunque Asturias aseveró que las cifras de contagios y decesos se mantienen constantes desde hace varias semanas.

El primer pico de la enfermedad en Guatemala fue hace tres meses con 60 decesos en un solo día el 6 de julio y 1.324 casos positivos en 24 horas el día 3 del mismo mes. Ambas cifras son las mayores contabilizadas en 24 horas en Guatemala durante la pandemia.