Santo Domingo, D.N. – El Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) culminó, de manera exitosa, la revisión del Pliego de Condiciones Específicas del Proceso de Declaratoria de Urgencia Ref. No. INVI-MAE-PEUR-2020-0001, para la reconstrucción y mejora de hasta 30,000 viviendas y se realizó una segunda enmienda aprobada mediante la resolución número INVI/CCC/03/2020, de fecha 05/10/2020, con el objetivo de promover la mayor participación de Proveedores del Estado interesados en formar parte de este histórico proceso de urgencia.

La institución informó que como parte de la adecuación formulada al Pliego de Condiciones Específicas, actualizado el pasado martes 5 de octubre en el portal institucional y disponible en el portal transaccional desde el día de ayer, fue ajustado el Cronograma de Actividades contenido en su artículo 2.8, extendiendo el plazo para la presentación de las Ofertas Técnicas “Sobre A” y las Ofertas Económicas “Sobre B”, hasta el martes 13 de octubre del presente año a las 9:00 a.m.

También, mediante esta enmienda fue eliminado el requisito consignado en el numeral 2 de los artículos 3.6 y 3.6.1, relativo a la experiencia general del Oferente.

El INVI destacó que las modificaciones introducidas al Pliego fueron realizadas en respuesta a las solicitudes que le realizaran varios sectores y el interés de la institución de hacer el proceso lo más participativo posible. Asimismo, anunció que el martes 13 de octubre del presente año, a partir de las 10:00 a.m., se le dará apertura a las Ofertas Técnicas del “Sobre A”. Mientras que, la apertura de las Ofertas Económicas del “Sobre B” se llevará a cabo el viernes 23 de octubre de 2020 a las 10:00 a.m.

Ambos procesos de apertura de sobres serán transmitidos en vivo, por el canal oficial INVI_RD en YouTube, con el objetivo de mantener los más altos estándares de transparencia que han guiado todo el proceso desde sus inicios.

Por su parte, el director general la entidad, Carlos Bonilla, reiteró su compromiso de cumplir con la voluntad del Presidente Luis Abinader de mejorar la calidad de vida de los dominicanos que actualmente viven en situación de vulnerabilidad, especialmente después de los estragos causados por las tormentas tropicales Laura e Isaías, además de la pandemia mundial de la COVID-19, haciendo cada vez más urgente la necesidad de tomar acciones para proteger a los dominicanos.

Con esta acción, queda reafirmado el compromiso de la institución de realizar un proceso completamente transparente y justo, apegado a las mejores prácticas y a la Ley.

Las especificaciones y detalles de estas mejoras pueden encontrarse tanto el portal institucional como en el portal transaccional, administrado por el Órgano Rector.