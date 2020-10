WASHINGTON – El presidente Donald Trump confirmó el viernes en la madrugada que él y su esposa están contagiados de COVID-19.

“Esta noche, la primera dama y yo arrojamos positivo en la prueba de COVID-19. Comenzaremos nuestra cuarentena y proceso de recuperación de inmediato. ¡Superaremos esto juntos!”, indicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Minutos después de conocerse la noticia, el médico del presidente de los Estados Unidos, Sean P. Conley, emitió un comunicado en el que aseguró que “esta tarde recibí la confirmación de que tanto el presidente Trump como la primera dama Melania Trump arrojaron positivo en la prueba del virus SARS-CoV-2”.

“El presidente y la primera dama se encuentran bien en este momento, y planifican quedarse en casa en la Casa Blanca durante su convalecencia. El equipo médico de la Casa Blanca y yo mantendremos vigilancia, y apreciamos el apoyo de algunos de los mejores profesionales médicos e instituciones del país”, agregó.

“Anticipo que el presidente continuará sus labores sin interrupciones durante su recuperación”, indicó.

Mientras, la primera dama también recurrió a su cuenta de Twitter para confirmar la noticia.

As too many Americans have done this year, @potus & I are quarantining at home after testing positive for COVID-19. We are feeling good & I have postponed all upcoming engagements. Please be sure you are staying safe & we will all get through this together.

“Como demasiados estadounidenses han hecho este año, el presidente y yo estamos en cuarentena en casa luego de dar positivo al COVID-19. Nos sentimos bien y he pospuesto todos mis compromisos”, aseguró.

El jueves en la noche, el mandatario había anunciado a través de su cuenta de Twitter que tanto él como la primera dama, Melania Trump, entrarían en cuarentena luego de que una de las más allegadas colaboradoras del mandatario, Hope Hicks, diera positivo al COVID-19.

Hope Hicks, una de las colaboradoras más cercanas del presidente Donald Trump, dio positivo al coronavirus el jueves tras haber estado cerca del mandatario esta semana.

Hicks, quien funge como consejera del presidente y viajó con él a un mitin el miércoles, dio positivo al COVID-19 el jueves, de acuerdo con un funcionario del Gobierno que habló bajo condición de anonimato para discutir información privada de salud. Es la colaboradora más cercana a Trump que ha dado positivo al virus hasta la fecha.

El presidente viajó el jueves a Nueva Jersey para una recaudación de fondos, aunque su director de redes sociales Dan Scavino y la secretaria de prensa Kayleigh McEnany, quienes originalmente iban a acompañarlo, fueron reemplazados en el último momento por otros colaboradores.

Esta semana, Hicks viajó con el presidente varias veces, incluyendo en el helicóptero oficial Marine One para asistir a un mitin en Minnesota el miércoles, y estuvo a bordo del avión Air Force One para el primer debate presidencial el martes por la noche en Cleveland.

Anteriormente, Hicks, que es una de las colaboradoras más confiables del presidente, fungió como directora de comunicaciones de la Casa Blanca y se reincorporó al Gobierno hace unos meses con vistas a la elección presidencial.