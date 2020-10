Esta cadena reinició la diversión del séptimo arte en el país con el novedoso concepto “Drive-In”, el cual es una realidad gracias a la alianza con Grupo Ramos. La meta es ofrecer una experiencia visual óptima mediante el uso de moderna tecnología digital laser, considerada como lo último en proyección en su tipo

Por María Mercedes

Durante la pausa obligatoria para prevenir el contagio de la COVID-19, Caribbean Cinemas, cadena que tiene cuatro décadas de presencia en República Dominicana asumió un profundo proceso para adaptar sus operaciones a la realidad histórica que estamos viviendo.



Para quienes aún tienen dudas sobre cómo funcionará esta industria, esta empresa tiene varias semanas operando con gran éxito en Puerto Rico el concepto autocinema, que ahora llega al país bajo la marca “Caribbean Cinemas Drive-In Sirena”, para lo cual fue acondicionado el quinto piso de Sirena Churchill. En principio el ‘Drive-In’, funcionará de lunes a viernes con tandas a partir de las 6:30 de la noche, y estacionamiento abierto al público desde las 6:00.

Zumaya Cordero, directora de Operaciones de Caribbean Cinemas, afirmó que “el Drive-In forma parte del compromiso de la cadena de cines de ofrecer diversas opciones de entretenimiento a sus clientes, innovando con diferentes formatos, tomando en cuenta las medidas de prevención, distanciamiento e higiene para que todos puedan disfrutar entre amigos y familia en un ambiente sano y seguro”.

La ejecutiva explicó que el proyecto Autocinema es de carácter temporal, y que el mismo es una realidad gracias a la visión de Grupo Ramos, que ha decidido apoyar con su marca Sirena este formato innovador de ver películas”. Puntualizó que simultáneamente se encuentran trabajando en lo que será la próxima reapertura de las salas de cine, con los grandes estrenos de Hollywood, bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene.

En el acto inaugural, Ana María Ramos, directora de Publicidad y Mercadeo de Grupo Ramos, manifestó que la marca Sirena se une a esta propuesta de recreación para ofrecer a las familias dominicanas el entretenimiento que tanto hace falta en estos tiempos de distanciamiento, para hacerles la vida más feliz, brindándoles soluciones que les permitan vivir mejor y disfrutar las emociones que importan”.

Programación temática

Para cumplir con el horario actual del toque de queda, se programarán películas de corta duración, lo que permitirá a los clientes llegar a tiempo a sus hogares.

En tal sentido, “Caribbean Cinemas Drive-In Sirena” tendrá una programación temática con películas de acción-adrenalina, románticas para las noches entre amigas, cine dominicano de diversos géneros, suspenso extremo, así como películas familiares y animadas para los pequeños del hogar.

Algunas de las películas que se proyectarán en las primeras dos semanas son: ‘Playing with fire’, ‘Colao’, ‘Trolls 1’, ‘Veneno’, ‘The boss baby’, ‘Like a boss’, ‘¿Quién manda?’, ‘Despicable Me 3’, ‘The turning’, ‘Secret life of pets’ y ‘Qué león’.

Detalles y protocolo para asistir

La preventa de boletos con accesos numerados para los vehículos y candy bar están disponible exclusivamente a través de www.caribbeancinemas.com, página que incluye las reglas de acceso, cartelera y otras informaciones de interés.

El costo de las entradas es de RD$750.00 por vehículo (Itbis incluido + cargo por servicio) y se permitirá hasta un máximo de 4 personas por vehículo. En el variado menú del ‘Caribbean’s Food Truck’, los clientes pueden comprar las tradicionales palomitas, nachos, Hotdogs, Pizza, Wraps y bebidas diversas, entre otros artículos.

De igual forma, La Sirena ofrecerá a sus clientes Siremás el beneficio de adquirir pases y combos de palomitas y refrescos con sus puntos, de manera en línea, entrando a la página www.clubsiremas.com

Sin duda, este es un buen fin de semana para disfrutar esta salida con la familia, pero tomando en cuenta todas las medidas de seguridad sanitaria para evitar contagios.

Apoyo

Montar esta iniciativa requiere de un fuerte trabajo en equipo. Es así que “Caribbean Cinemas Drive-In Sirena”, cuenta con el apoyo de las empresas Altice, Visa, Banco Popular, Seguros Universal, Farmacia Carol, Nosotras y Hotdogs Frank’s.