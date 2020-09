Manila.- El festival de cine español de Filipinas, Pelikula, se ha visto obligado a recluirse en internet debido a las restricciones por la pandemia de COVID-19, pero eso le ha permitido crecer y expandirse al público y creadores de Tailandia y Australia.

El festival celebrará online su 19º edición, que abrirá el 3 de octubre con el metraje “La filla d’algú”, cinta en catalán dirigida por Gerard Vidal, que empezó como el proyecto colectivo del taller de dirección de varios estudiantes de la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (Escac).

“Pudimos estrenar la cinta en el Festival de Málaga y recorrer varios festivales, algo que no esperábamos cuando empezamos con el proyecto, por lo que inaugurar Pelikula es como cerrar el círculo y estamos muy contentos”, indicó Vidal desde Barcelona en una rueda de prensa online para presentar el programa del festival.

La 19º edición de Pelikula incluye largos, documentales y cortos -la mayoría de jóvenes autores- que estarán disponibles en la plataforma del festival gratis durante 24 horas en Filipinas, Tailandia y Australia entre el 3 y el 11 de octubre.

“El increíble cine menguante”, convertida en película de culto entre las generaciones más jóvenes en España; “Asamblea”, una adaptación de una obra teatral homónima; “Anima”, cinta de misterio en gallego que une el destino de una niña y tres forasteras en un pueblo de Galicia, o “Jaulas”, que narra la rebelión contra el patriarcado de una madre y su hija, integran el cartel de largometrajes.

“El despertar de las hormigas”, exitoso debut cinematográfico de la costarricense Antonella Sudasassi Furniss que ganó un Premio Platino y una nominación a los Goya, es la cinta representante del cine de Latinoamérica.

“Pelikula ha crecido cada año hasta convertirse en el festival más significativo en español del Sudeste Asiático, que en esta edición alcanza una dimensión regional para ampliar audiencias”, señaló en Manila el embajador español en Filipinas, Jorge Moragas.

El festival lo organizan cada año la Embajada de España en Manila y el Instituto Cervantes en esa ciudad, proyecto al que en esta edición se han sumado las embajadas españolas en Tailandia y Australia, así como el Instituto Cervantes de Sidney.

Como parte de esta expansión y dentro de una sección de cortos, se han incluido por primera vez títulos de cineastas de los países a los que va dirigido el festival.

El director tailandés Sorayos Prapapan presentará el “Dossier of the Dossier”, el australiano Andrew Goldsmith su cortometraje “Lost and Found” y la filipina Carla Pulido Ocampo participa con “Tokwifi”.

“Este festival es una apuesta muy importante en la difusión del español y creemos que el cine es una buena carta de presentación de la sociedad española”, señaló desde Madrid el director del Instituto Cervantes, el poeta Luis García Montero.

Pelikula -que significa película en tagalo- nació en 2002 en Manila con el propósito de dar a conocer el cine de España y Latinoamérica en Filipinas, hasta convertirse en el festival cinematográfico en español más importante del Sudeste Asiático.