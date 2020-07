“Saboteo es el último sencillo antes de su disco debut solista ¨Todo Se Mueve¨, el cual saldrá en Noviembre 2020 y promete ser uno de los discos más imponentes de la escena pop alternativa de República Dominicana”

Tras mudarse a México donde el cantautor dominicano se lanzó a buscar suerte hace 4 años, Giorgio se ha destacado por su sonido y estética personal, siendo uno de los cantautores más versátiles y atrevidos de la escena alternativa latinoamericana.

Este multiinstrumentista y polifacético artista viene produciendo su disco debut desde casa con la ayuda del productor colombiano Julián Bernal, creando canciones que nos deleitan con la profundidad de sus letras y coros imposibles de sacar de la cabeza. Este disco está siendo fondeado por sus fans a través de la plataforma Kick Starter donde el artista ha hecho parte del proceso a todos sus seguidores.

¨Mientras escribía Saboteo estaba escuchando todas esas canciones viejas que me encantan y me preguntaba: ¿Qué tienen estas canciones que las hace atemporales? ¿Cómo puedo incorporar esa fuerza, esos ritmos energéticos que tanto hacen mover al cuerpo y me remontan a mi infancia en algo nuevo y moderno?¨ Expresa Giorgio.

En este nuevo sencillo, más honesto, más crudo en lenguaje y extremadamente sensual, Giorgio le canta a si mismo en un intento fallido de aplacar su mente que lo arrastra a una trampa de lujuria.

Luego de varios éxitos digitales, entre ellos “Todo”, “A la Mera Hora”, con el cual se ha dado a conocer en la escena latinoamericana alcanzando millones de escuchas, Giorgio se prepara para el lanzamiento de su disco debut “Todo Se Mueve”, el cual saldrá en Noviembre del 2020.

Escucha “Saboteo”en todas las plataformas digitales:

Youyube:

https://www.youtube.com/watch?v=rjI6pjYflX0&list=OLAK5uy_l7PdSbTGokYtjLb6pwNlp_Np9CgFpO2TQ

Spotify:

https://bit.ly/2C6hFmF