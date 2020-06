Baní, Peravia. El doctor en medicina Rafael Pérez Canela, candidato a diputado por la provincia de Peravia, representando al Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), alertó sobre la muerte de peces en Baní, provincia Peravia, debido a las cenizas generadas por la Central Termoeléctrica Punta Catalina. “Ya están apareciendo algas en las orillas de las playas lo que supone muertes de peces y arrecifes. Es evidente que estas cenizas mermarán la vida marina y por ende la pesca de la cual viven muchos hombres de aquí”, denunció Pérez Canela.

Ante tal situación el galeno manifestó estar muy preocupado debido a que no ve “un manejo adecuado de un producto tan tóxico como son las cenizas del carbón, que es el combustible fósil más contaminante del mundo, debido a que emite óxido de nitrógeno y azufre, ambos cancerígenos”.

En ese mismo tenor, Perez Canela, quien es cirujano general y laparoscopista, miembro del Colegio Medico Dominicano (CMD) y del Colegio Dominicano de Cirujanos, advirtió que dichas partículas “contaminarán el aire y aumentarán las muertes súbitas, cáncer, bronquitis y asma; además de que contaminará aguas subterráneas y provocarán lluvia ácida”.

Con respecto a las autoridades de la provincia, el también miembro de la National American Emergency Edicacal Technicians (NAEMT), denunció que nunca se han referido al tema. “Para ellos no parece tener importancia la salud del pueblo porque nunca se opusieron a la instalación de la planta y ahora tampoco dicen nada. Por igual, para los diputados actuales parece que la salud de la provincia no está en su agenda. Ellos sólo están haciendo política clientelar y no tratan los temas importantes, porque quedarían como cómplices de este desastre ambiental, al que nunca se han opuesto ni condenan”, finalizó Pérez Canela