Santo Domingo.- La decisión de pasar a la fase 3 del plan de desescalada será del presidente, Danilo Medina, afirmó hoy el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, quien advirtió de que se está produciendo un “ligero pico” de contagios de COVID-19.

Ante preguntas de periodistas, el ministro no quiso revelar su opinión sobre si la República Dominicana debe pasar de fase, como está previsto para el próximo miércoles, y afirmó que comunicará su opinión al presidente.

No obstante, Sánchez Cárdenas indicó que recomendará al presidente que imponga el uso de mascarilla por decreto, estableciendo multas para quien no la use.

El ministro insistió en que “este pico era esperado” por las autoridades debido a la reapertura de la economía, iniciada el pasado 18 de mayo.

El pico de contagios ha tenido como consecuencia un aumento de la tasa de ocupación hospitalaria, que ha pasado en una semana del 37 % al 46 %.

Debido al pico de contagios, el ministro anunció que va a volver a dar ruedas de prensa de lunes a viernes, en lugar de tres veces por semana, como se hacía ahora.

Salud Pública informó hoy de 309 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas y 13 defunciones, con lo que el total de infectados llegó a 23,271 y el de muertes, a 605.

En total, hay 704 pacientes ingresados con COVID-19, de los cuales 145 están ingresados en unidades de cuidados intensivos, 56 de ellos con ventilación.EFE