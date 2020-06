Milly Quezada, Ozuna, Camilo, Pablo Alborán, Anuel AA, Enrique Iglesias; Gloria Estefan, el Conjunto Quisqueya, Kinito Méndez son algunos artistas que con su música se unieron a la tarea de hacernos sentir alegres y positivos ante la pandemia del Covid-19.

Por María Mercedes

Cada año, con la llegada del verano la industria musical promueve temas alegres y muy bailables. Esta vez no es la excepción, sin embargo, por la pandemia del Covid-19, a estos se les agrega el mensaje de agradecimiento y que nos motiva a ser positivos y a seguir adelante.

A continuación, les compartimos algunos de estos temas que ya están disponibles en las plataformas digitales, que siguen jugando un rol protagónico en la difusión musical a nivel nacional e internacional.

“El mismo aire”, Camilo y Pablo Alborán

Sin duda, los seguidores de Camilo y Pablo Alborán están de pláceme. Y es que ambos unieron sus voces prodigiosas en un tema titulado “El mismo aire”. Esta colaboración surgió luego de que el artista malagueño subió un vídeo a su cuenta oficial de Instagram interpretando esta canción del colombiano, quien quedó fascinado y lo contactó para crear una nueva versión juntos.

Muestra de la sincronía que existe entre ambos, es el mensaje que Pablo Alborán escribió en sus redes “Gracias Camilo…Amigo, espero que esta canción inspire a la gente como me inspiró a mí. Te quiero hermano! Seguimos!! Paz y Amor!”. Asimismo, para Camilo es un sencillo que significa una “unión especial entre Colombia y España”.

Un comunicado enviado por Sony Music refiere que la admiración entre ambos hizo que, a partir de ese momento, entablaron una conversación, grabaran el tema y filmaron el video en tiempo récord, el cual está protagonizado por ambos. También, cuenta con la participación de la modelo y actriz colombiana Paula Macher.

Debido a la pandemia, ambos artistas filmaron el audiovisual desde sus casas; Camilo en Miami, y Pablo Alborán en España fue dirigido por Evaluna Montaner y la producción de Cristian Saumeth.

En su historia es la segunda parte del vídeo original del tema que, según detalla la discográfica, hasta ahora ha registrado “más de 27 millones de visitas” en tan solo un mes. Esta colaboración llega poco tiempo después de que el colombiano estrenara su nuevo sencillo “Favorito”, que ha conseguido discos de platino y oro en múltiples países y que escala rápidamente posiciones en las listas de Billboard.

El tema, compuesto por Camilo junto a Edgar Barrera, Juan Morelli, Jon Leone y Richi López, forma parte del disco del colombiano “Por primera vez”. El álbum que le hizo saltar a la fama con canciones como “Tutu” y la homónima “Por primera vez”.

Anuel AA y Enrique Iglesias “Fútbol y Rumba”

El artista puertorriqueño Anuel AA estrenó su álbum titulado “Emmanuel” integrado por 22 canciones y muchas colaboraciones, siendo de las más exitosas actualmente “Fútbol y Rumba”, interpretado junto a Enrique Iglesias.

En este tema lleno de color y ritmo, cuenta con un video en el que aparecen los deportistas Leo Messi, a quien vemos jugando a la pelota con sus hijos Thiago, Mateo y Ciro en el jardín de su casa. También, están el uruguayo Luis Suárez, quien baila con su esposa Sofía Balbi en la comodidad de su hogar. Otro futbolista que aparece es Sergio Ramos; también a sus colegas J. Balbin y Marsmello.

Ozuna y su “Caramelo”

El cantante urbano puertorriqueño Ozuna presentó su sencillo “Caramelo”, el cual estrenó en el programa “Despierta América”, donde los presentadores mostraron artículos promocionales, entre ellos tan útil y obligatoria mascarilla. El tema fue producido por varios músicos, entre ellos Tainy, José “Hyde” Cotto, HiMusicHiFlow y Legazzy Beatz.

Ganador de cuatro récords Guinness en sus cuentas de Instagram y Twitter, además de presentar sencillos durante esta cuarentena provocada por el Covid-19, Ozuna también ha realizado presentaciones musicales.

El sábado 16 de mayo ofreció su primer concierto digital de la campaña “Latinos unidos”, que tuvo como finalidad recaudar fondos para combatir la pandemia en Latinoamérica. Millones disfrutaron este concierto desde sus casas.

Gloria Estefan “Cuando hay amor”

Para alegrarnos el alma,

la cantante cubana Gloria Estefan estrenó su tema “Cuando hay amor”, que definió como “un tributo al poder que tiene el amor para enriquecer nuestras vidas y elevar nuestros espíritu”.

Es así como en un fragmento del video se ve a Gloria bailando en la playa con mujeres afroamericanas, quienes visten faldas coloridas y pañuelos en sus cabezas.

“Cuando hay amor”, que se promueve en todas las plataformas digitales, es el primer sencillo de su nuevo álbum “Brazil 305”, cuya presentación oficial está prevista para el 13 de agosto, y que está dedicado a “toda clase de amor, especialmente el que debemos tener el uno para el otro porque todos “llevamos el mismo nombre…humanos”.

En ese sentido, agregó “creo firmemente en que la vida es lo que sucede mientras tratamos de hacer planes. Yo iba a grabar este disco hace tres años pero mi mami se enfermó y se nos fue de este mundo y yo no encontraba la forma de poder cantar”.

“Cuando hay amor” es su tercer estreno musical durante la pandemia, pues antes presentó “Put on your mask” (Ponte tu máscara); un llamado de consciencia con humor, acompañado de un divertido audiovisual; y “We needed time” (Necesitábamos tiempo), una canción emotiva que invita a la reflexión sobre la crisis actual que vive el mundo y lo bueno que podemos sacar de esta experiencia.

Gloria dijo que está entusiasmada de poder compartir finalmente el nuevo álbum con todos sus seguidores, a quienes en una entrevista en “Despierta América”, que se transmite por Telemicro les exhortó a encontrar lo que les apasiona y les llena de alegría, estudiar, prepararse, y a brindarle su identidad al mundo.

Aljadaqui “No estás solo”

Las vivencias de la cuarentena fueron de inspiración para los hermanos Mariano “Aljadaqui”, quienes a distancia compusieron y produjeron la inspiradora canción “No estás sólo”, un canto lleno de esperanza que llama a la unidad de los latinos.

Mariano afirmó que “este 2020 ha traído incertidumbre y pesar a nuestros hermanos del mundo, pero en nuestras letras queremos alentarles a que no tengan más miedos, que debemos abrirnos paso en el camino por venir y que todo lo que hemos vivido será parte del pasado”.

Su hermano Roberto nos cuenta que este tema nació “con la idea que teníamos de representar en una mezcla musical, las historias que han sido parte de nuestras vidas en los últimos meses y que se viene repitiendo desde países tan lejanos como España o hasta el mismo cono sur del continente”.

Para este proyecto, Aljadaqui se hizo acompañar de reconocidas voces de la música internacional como Nelson Zapata (Proyecto Uno); Pepe Alva (Perú) Douglas Tranzas (Ecuador); Lennis Rodríguez (Dominico-Española); Rubén Álvarez (Latin American Idol de Chile); Gio Williams (ganador de Nuevas Voces de América); Break Out The Crazy (USA/Italy/RD); Allex Henao (Colombia); Hola Hi (USA/RD); y el debut de Yamil Argel, hija de Mariano.

La parte musical de la canción producida por Aljadaqui conjuga y fusiona elementos de batucada brasileña, ballenato colombiano, Huayno peruano, pop y latin, ejecutados por grandes músicos que se unieron al proyecto como Diego Cadavid Sebelek (Fanny Lu, Carlos Vives); Rafa Payan (Tribu del Sol, Juan Luis Guerra, Temerarios); Peter Nova (Chichí Peralta, Ilegales, Luis Días); Kike Saavedra (Xiomara Fortuna, Sara Reneliek, Pepe Alva, Aljadaqui); y Arturo Peña (AP Quartet).

“No estás sólo”, fue mezclado por el ganador del Grammy Harbey Marin (Carlos Vives, Aterciopelados, Fanny Lu); la edición de voces y masterización estuvo a cargo de Luis Mariano (padre); el video musical producido por Mariano Lantigua y la edición del mismo, José Luis Canario.

El tema fue presentado oficialmente este miércoles 10 de junio en el canal de Youtube de la banda AljadaquiOficial; así como en las emisoras del país, en redes sociales y plataformas digitales como Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal, Soundcloud, Napster, entre otras.

Milly Quezada “Gracias a ti”

Como muestra de reconocimiento al excepcional papel que en extraordinarias circunstancias desempeñan los especialistas, intensivistas, neumólogos, enfermeras y servidores que conforman el cuerpo médico en todos los hospitales del mundo, Milly Quezada los honra dedicándoles el tema “Gracias a ti”, una obra musical en cuya lírica resalta el valor, la dedicación, el sacrificio, la esperanza y el trabajo de los guerreros de la salud que salvan vidas poniendo en riesgo las suya.

“Gracias a ti”, es autoría del compositor Anthony Vásquez, hijo de la artista, con arreglo musical del maestro Antonio González.

El tema además cuenta con un audiovisual realizado por el editor Félix Ariel Liria, con la colaboración del productor Alberto Zayas, en el cual se plasman imágenes del servicio médico en acción, combinadas con imágenes de vida representadas por la “Reina del merengue”. El video está disponible en su canal oficial de YouTube “Milly Quezada”.

“Nos queda camino por andar y heridas que sanar a quienes perdimos a un ser querido por Covid-19, pero no podemos pasar por alto la batalla tenaz que con amor y dedicación que diariamente libran los médicos y todo el personal hospitalario”, indicó la artista.

Vale destacar que como acto de desprendimiento, todos los fondos que se genere el tema a través de la difusión en las diferentes plataformas digitales serán destinados a la fundación “Caminantes por la vida”, una comunidad de amigos que brinda ayuda económica a las instituciones que trabajan con la prevención y el tratamiento del cáncer, y que mantiene la finalidad de colocar la salud como propulsor de la calidad de vida del dominicano.

Kinito Méndez “Cachamba”

Hace pocos días, el cantante de merengue Kinito Méndez presentó la adaptación de su canción ‘Cachamba’, dirigida para que las personas se cuiden del Covid-19. En el video participa su esposa y sus hijas.

Conjunto Quisqueya

Esta agrupación presentó a sus seguidores y al mundo su nuevo tema “La alegría volverá”, interpretado por sus legendarios cantantes Chucky Acosta y Javish Victoria, el cual lleva mensaje de esperanza por esta época del Covid-19.

La autoría y los arreglos del merengue son de Chucky Acosta, director musical de la banda, quien dijo que escribir este tema ha sido de mucha emoción “porque tenemos que estar optimistas de que la alegría volverá muy pronto a los corazones de todos los dominicanos”.

La canción cuenta con un video realizado de manera virtual producido por el realizador Andrés Abreu de Blanko, de la empresa Media producción.

Amable Valenzuela, representante del cuarteto de merengue, expresó que están trabajando en la elaboración de su nuevo álbum musical, después de más de una década sin sacar un disco completo, el cual estará listo antes de finalizar este 2020.

“Merengue do Brasil”

Nuestro merengue recorre con su sabor y energía cada lugar del mundo, muestra de ello es la producción discográfica “Merengue do Brasil”, compuesta por siete temas icónicos de la música brasileña interpretados a ritmo de merengue y en portugués por los artistas Milly Quezada, Maridalia Hernández, Víctor Tolentino, Bilma Olivence, Víctor Víctor y Johnny Ventura.

Los temas escogidos para este concepto que tiene el sello del músico, productor y arreglista Jochy Sánchez son: “Berimbau”, “Insensatez”, “Desafinado”, “Madalena”, “Wave”, “Chega de saudade” y “Aquarela do Brasil”, primer sencillo promocional en voz de Milly Quezada. Estos temas fueron versionados sobre la percusión del merengue típico dominicano adornado por un moderno Brass.

“La presencia de colores que se fusionan en melodías brasileñas muy conocidas, y la fabulosa manera de bailar sobre el ritmo de un real merengue, muy cerca de las formas catalogadas como típicas, muestran un mundo de posibilidades por donde penetrar el sabor de este ritmo. “Merengue Do Brasil” es auténtico… una nueva forma de merenguear, buena y válida para bailar y cantar. Me siento orgulloso de formar parte del equipo de intérpretes”, expresó el compositor, intérprete y productor dominicano Víctor Víctor.

Por la distribución digital de Malagana Records, “Merengue Do Brasil” está disponible en todas las plataformas, entre ellas: Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music y YouTube Music.

“No Mañana”, El Alfa y Black Eyed Peas

El exponente urbano El Alfa es el invitado especial de la agrupación estadounidense Black Eyed Peas para interpretar el tema “No mañana”, el cual formará parte del álbum “Translation” que estará a la venta el próximo viernes 19 de junio.

Esta canción con letras en español e inglés, tiene como base el sello particular de BEP con el moombahton y el reggaetón como toque latino. El sencillo fue puesto al consumo de los seguidores a través del Youtube de Black Eyed Peas y todas las tiendas digitales como Spotify, Amazon, Pandora y Apple Music.