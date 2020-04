Próximamente, en una reunión extraordinaria virtual, los representantes del Consejo Nacional de Educación tomarán la decisión sobre el año escolar 20199-2020, que tuvo que ser suspendido por la presencia del coronavirus en territorio dominicano.

María Mercedes

El ministro de Educación Antonio Peña Mirabal dijo que el inicio de las clases es incierto. “No creo que para el 13 estaríamos listos para comenzar las clases, lo que significa que habrá que prorrogar un mes y medio, o dos meses sin las clases presenciales”.

Estas declaraciones las ofreció hoy viernes 3 de abril, en el programa “El Despertador”, del Grupo SIN a través de una entrevista virtual como lo demanda el momento actual por la cuarentena dispuesta por el gobierno para evitar la propagación del coronavirus en territorio dominicano.

En la conversación con los comunicadores Ricardo Nieves y Rosa Encarnación, Peña Mirabal expresó que el calendario tendrá que modificarse. Esta inquietud será analizada próximamente de manera virtual en una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Educación, organismo que aprueba el currículo que se ejecuta en las escuelas y colegios privados; y que está integrado además por las iglesias y las universidades.

Destacó que el último día de clase fue el 12 de marzo y a la fecha se había dado el 70 por ciento del contenido. Entonces, planteó que ante la crisis del coronavirus una decisión sería dar por concluido el año escolar con los contenidos impartidos. Dijo que conoce de países que ya han cerrado su año escolar.

De ser aprobado sería necesario elaborar una serie de guías didácticas de actualización que serían implementadas en dos o tres semanas del próximo año escolar para que los estudiantes se actualicen y no entren con lagunas al próximo nivel.

A la pregunta de un televidente, Antonio Peña Mirabal precisó que el tema de las pruebas nacionales se definirá en la reunión del Consejo y se dará a conocer por las vías correspondientes.

Clases desde el hogar

Con relación al seguimiento de los deberes y las asignaciones en las casas, el Ministro de Educación dijo que han creado varias plataformas, entre ellas Eduplan, herramienta de apoyo a la planificación docente que funciona desde el 2016.

La finalidad es mantener el ambiente escolar que se tendrían en sus centros educativos. “No son una sustitución de las clases normales porque el sistema educativo no está dispuesto para eso. Hay que pensar en un sistema educativo virtual en República Dominicana. Es lo que estamos visualizando y es por un asunto de equidad. Algunos colegios tienen plataforma y han seguido sus clases”.

Otro dato importante que aportó es que a través de República Digital han entregado computadoras a estudiantes y educadores, las cuales se pueden conectar a cualquier plataforma para continuar el contenido virtual a través de la Internet.

En ese sentido, el Ministerio de Educación le solicitó a las compañías telefónicas su apoyo para que los estudiantes puedan conectarse a Internet. “Lo que queremos es que los estudiantes no se desconecten del ambiente escolar”. A diario recibo cientos de videos y fotografías de familias haciendo uso de las plataformas estudiando y accediendo a las plataformas. Más de ciento 50 mil visitas al día de hoy”.

Asimismo, el Ministro expresó su admiración por los miles de maestros que están impartiendo la docencia virtual, a quienes ya les fue entregado el pago de marzo; y el próximo lunes 6 firmará la nómina de abril.

Raciones alimenticias

Con relación a las raciones, dijo que el 23 de marzo empezaron a entregar un promedio de 4 mil y pico de kits con alimentos para una semana.

Agradeció a este personal que está entregando las raciones alimenticias. “Son los héroes que se van día a día a las calles. “La policía escolar también está haciendo un trabajo honroso”.

Los recintos educativos son sagrados

Peña Mirabal indicó que los recintos educativos son sagrados, y que de manera personal no está de acuerdo en que sean usados para albergar a personas con COVID-19. “Por eso, suspendimos las clases dos días después de la elecciones para higienizarlos. Yo espero que no sea necesario. Recalcó que no estaría de acuerdo, pero hay una comisión de alto nivel y no conoce de centros educativos usados para estos fines a nivel mundial.

¿Cómo motivarlos?

Más tarde, en “El Despertador”, la tía Karina se refirió a la motivación que los padres deben darle a sus hijos e hijas para que continúen con sus labores educativas. Para ello, es necesario organizar el tiempo, los plazos de las entregas tienen que ser flexibles porque el sistema educativo dominicano es presencial, y los maestros también están aprendiendo en este proceso.

“No es verdad que la escuela puede llevarse como si fuera presencial. Hay que ir ajustando el proceso. El horario debe ponerlo la familia en su propia realidad porque de repente, a los padres se les pidió que sean maestros, empleados, amas de casa al mismo tiempo”, puntualizó.

Dijo que la familia y la sociedad debe ser empática en este tema. Además, hay que tomar en cuenta el ritmo de aprendizaje de los niños y las niñas para que nadie se vea perjudicado.

Precisó además que vivir las emociones es importante, porque los seres humanos no estamos preparados para estar confinados.