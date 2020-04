Nueva York/Miami.- El estado de Florida decidió unirse a los estados de EE.UU. que han ordenado el confinamiento de sus ciudadanos ante el aumento de los contagios de COVID-19, que hoy superaron los 200.000 en todo el país, mientras que Nueva York, el epicentro mundial de la pandemia, anunció que prevé que el pico de casos en su región no se produzca hasta finales de este mes de abril.

Tras 87 muertos y cerca de 7.000 contagiados, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció que toma esta decisión, que llevaba un tiempo rehusando, tras mantener varias conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, y con los asesores de la Casa Blanca, según explicó.

En Florida, el quinto estado más afectado por la pandemia, por detrás de Nueva York, Nueva Jersey, California y Michigan, los condados más afectados son los sureños Miami-Dade y Broward, lo que el gobernador relacionó con la presencia del aeropuerto que recibe los vuelos internacionales.

Esta medida, que ha sido criticada por el opositor Partido Demócrata que la considera tardía, coincide con la polémica sobre los al menos tres cruceros que navegan hacia el sur Florida con personas con problemas respiratorios y alguno incluso con enfermos diagnosticados con COVID-19 a bordo.

Las autoridades aún no han decidido si permitirán el desembarque de sus pasajeros y DeSantis dijo que no es que no quiera atender a esos enfermos, sino que tanto Miami-Dade como Broward no cuentan con camas de hospitales suficientes.

De momento, 34 de los 50 estados del país, además de Puerto Rico y el Distrito de Columbia, han emitido decretos para obligar a sus ciudadanos a quedarse en casa, lo que supone que aproximadamente 89 % de la población estadounidense (unos 291 millones de personas) se encuentran recluidos.

EL PICO DE LA CURVA EN NUEVA YORK A FINALES DE ABRIL

Mientras Florida se embarca en las primeras medidas drásticas para intentar frenar la expansión de la COVID-19, Andreu Cuomo, el gobernador de Nueva York, mayor foco del virus a nivel mundial, calcula que la pandemia causará 16.000 muertos en ese estado y que el pico de la curva de contagios no llegará hasta finales de abril.

Cuomo anunció este miércoles que el número de contagios por la COVID-19 en el estado se sitúa en 83.712 (17.215 más que ayer) y el de fallecidos en 1.941 (391 más).

En el mejor de los casos, la Casa Blanca augura que el coronavirus podría dejar entre 100.000 y 240.000 muertos incluso con las medidas de contención que se han implementado, y ha avisado de que el rango puede llegar a entre 1,5 y 2,2 millones si nada se hiciera para combatir el virus, lo que no está sucediendo.

Según varios gráficos que Cuomo mostró durante una rueda de prensa, coincidiendo con el pico máximo de casos para finales abril, los hospitales de la ciudad necesitarán entre 75.000 y 110.000 camas y entre 25.000 y 37.000 respiradores, dependiendo de si se siguen al máximo las medidas de distancia social o de si estas son muy poco respetadas.

Cuomo, que como muchos otros políticos ha optado por recurrir al lenguaje castrense para hablar sobre esta crisis sanitaria, habló de la necesidad de estar preparados para “la batalla de la cumbre de la montaña” para afrontar el pico de contagios.

“En esta guerra tenemos que hacer planes para la siguiente batalla. Hemos estado por detrás desde el primer día, este virus nos ha tomado la delantera desde el primer día, así no se gana una guerra. La siguiente batalla es el pico, la siguiente batalla es en la cima de la montaña, porque donde veis una curva yo veo una montaña”, dijo Cuomo.

EE.UU. SUPERA LOS 200.000 CONTAGIADOS

Estas nuevas medidas adoptadas por Florida coinciden con un nuevo aumento de los casos en el país, donde las personas contagiadas ya han superado las 200.000, mientras se han registrado 4.476 fallecidos, de acuerdo con la Universidad de Johns Hopkins.

Según este centro, son ya 203.608 contagiados en todo el país, donde el número de personas infectadas se ha duplicado en solo cinco días, ya que el pasado viernes EE.UU. registró 100.000 casos y se convirtió en el primer país en superar esa cifra, a la que ahora han llegado España e Italia, los dos países europeos con más casos detectados.

Después de EE.UU., el mayor número de contagios se registra en Italia, donde hay 110.574 casos y 13.155 personas han perdido la vida. Le siguen España con 102.136 infectados y 9.053 fallecidos; China con 82.361 casos y 3.316 muertos, y Alemania con 76.544 infectados y 858 decesos, detalla la Universidad de Johns Hopkins.

Dentro de EE.UU., la ciudad más afectada es Nueva York con 1.139 fallecidos, una cifra mucho más elevada que la del condado de King, en el estado de Washington, con 150 muertos; de la ciudad de Wayne, en Michigan, con 120, y Nueva Orleans, Luisiana, con 101.