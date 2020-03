Santo Domingo.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, solicitó este martes al presidente Danilo Medina convocar a todas las fuerzas políticas y sociales del país para constituir un Gobierno de Unidad Nacional que supere la crisis sanitaria y social que, a su juicio, padece el pueblo dominicano por la epidemia del coronavirus.

En una alocución en la que sugirió crear hospitales temporales en varias provincias, proveer todo tipo de equipos y materiales usados en la cura del virus, Abinader reiteró la urgencia de que el Gobierno disponga pruebas masivas y gratis para detectar temprano el contagio, y puso a los médicos del PRM a disposición de las autoridades.

“Presidente Medina, es el momento convocarnos a un gobierno de Unidad Nacional, comencemos ahora, porque mañana será tarde”, dijo el aspirante presidencial.

Aseguró estar en la disposición de comprar con recursos propios, “de nuestra campaña y de colaboradores”, una “sustancial” cantidad de pruebas rápidas para contribuir con ese propósito.

“Pero para realizar esas importaciones las autoridades deben levantar la prohibición que impide hacerlo. No es el momento para cerrar nuestras aduanas a la libre importación de insumos médicos de primera necesidad. No importa si afecta suplidores o exclusividades, hoy solo debe importar la salud de nuestra gente y no el lucro particular.

El candidato a la Presidencia propuso medidas de prevención “más estrictas” en materia de salud para lograr romper la cadena de contagio.

En ese sentido, planteó reducir la burocracia para que ningún ciudadano tenga que esperar días para realizarse una prueba.

Consideró imprescindible incrementar la capacidad hospitalaria a través de instalaciones temporales en facilidades deportivas y en inmuebles públicos o privados en desuso.

“Debemos establecer hospitales regionales temporales en Santiago, San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana y La Romana. Obviamente continuar utilizando el hospital militar Dr. Ramón de Lara”, dijo Abinader.

Reiteró que las autoridades deben aprobar el pago de 10,000 pesos a todos los trabajadores informales y a todos los que hayan perdido sus empleos por esta crisis.

“Entendemos que debe exonerarse el pago total de los servicios de electricidad y agua durante los meses de marzo y abril”, agregó.

También, propuso que se coordine con el sector financiero una suspensión del pago de tarjetas de crédito y de los préstamos comerciales y personales.

Para reducir el riesgo de contagio “sugerimos sustituir la desorganizada, caótica e inhumana entrega directa de alimentos del Plan Social de la Presidencia” por un bono utilizable en cualquier establecimiento comercial del país”, planteó.

“Enfrentaremos el reto más difícil: proteger nuestras vidas. La de nuestros padres, nuestros hijos, y todos nuestros familiares y seres queridos”, dijo en su discurso.

A su juicio, las soluciones para enfrentar la epidemia están al alcance de “nuestras manos”, en la creatividad de “nuestro liderazgo”, en la fuerza de “nuestros corazones” y en la incansable capacidad de trabajo y solidaridad de todos los dominicanos.

“Nosotros no gobernamos. Nuestra capacidad de ejecución es limitada; pero como líder de la principal organización política del país tenemos el deber de contribuir con ideas y acciones para ser parte de la solución”, concluyó Abinader.

El COVID-19 ha causado la muerte de seis personas en el país y el contagio de otras 312, según informaron hoy las autoridades sanitarias.EFE