México.- Cansado de la poca diversidad con la que se cataloga a la música latina, el músico mexicano Raymix cuenta a Efe que sus intenciones de internacionalizar la cumbia están unidas a las colaboraciones con grandes artistas como Paulina Rubio, con quien comparte el tema “Tú y yo”, que se estrena este viernes.

“Mi idea es que la gente haga cumbia y que se vuelva internacional. Muchas veces hay cantantes que no cantan cumbia y si yo los invito voy haciendo un gran currículum de grandes artistas como Paulina Rubio o Juanes, para ayudar a que la electrocumbia sea un referente más de la música latina”, comenta Raymix.

“Tú y yo” es el primer sencillo del cantante en colaboración con la llamada “Chica dorada”, Paulina Rubio, cuya presentación está acompañada de un vídeo en el que se les ve bailando en diferentes escenarios.

“Yo conocía a su mánager y me dijo que ella quería hacer una cumbia. Esta canción la compuse en Miami y pensé en enseñársela. Se la mandé y le gustó. Fue todo muy rápido pero muy bonito”, explicó el también ingeniero en aeronáutica.

Raymix contó que el trabajo con Rubio había sido interesante, pues tuvieron la oportunidad de conocerse en persona hasta la grabación del vídeo. Sin embargo, quedó sorprendido al saber que el hijo de la ex-Timbiriche era su fan.

“Nos llevamos muy bien, me gusta su carácter y yo creo que hasta podemos ser buenos amigos porque me dio la sorpresa de decirme que su hijo es fan mío. En medio del vídeo llamó a su hijo para que me conociera y estuvo platicando conmigo”, recuerda.

En 2019 el DJ se hizo con el galardón a la canción regional mexicana del año en los Premios Billboard de la Música Latina por su tema “Oye Mujer” y este año vuelve a estar nominado en la categoría artista regional mexicano del año en la que compite con Christian Nodal, El Fantasma y Lenin Ramírez.

Debido, sin embargo, a la pandemia del COVID-19, los premios Billboard han sido pospuestos de forma indefinida.

De la misma manera, sus conciertos serán reagendados y entre los proyectos que vienen para el cantante se encuentran colaboraciones con artistas como Kalimba, Aleks Syntek, Juan Solo, Horacio Palencia, entre otros.

Sobre el trabajo con estos artistas, Raymix explica que ha sido una adaptación mutua, “a algunos no les gusta que esté del todo barrio la cancion y otros la quieren más pop, pero a mí me ha tocado hacer canciones que no son de cumbia, también me gusta variar”.

Recientemente fue parte del cartel del Electric Daisy Carnival mejor conocido como EDC, en su edición en la Ciudad de México en donde puso a bailar al público en donde rompió la barrera de los géneros al introducir la electrocumbia por primera vez en la historia del festival.

“Admito que tenía algo de miedo porque era la primera vez que una propuesta enteramente cumbiera se presentaba en el festival e hicimos un set acorde al evento”, explica Raymix quien también se considera fanático de géneros como el house.

El cantante además intentó acercarse a Armin Van Buuren para hablar, pues asegura que sería un gran sueño poder llegar a hacer una colaboración con él, sin embargo obtuvo una negativa por parte del equipo del DJ neerlandés.

“No lo pude conocer, el personal no permitió que me acercara, pero ojalá y la próxima sí pueda”, dice optimista.

Desde su punto de vista, el público está cada vez más abierto a escuchar diferentes géneros y en cuanto al género que abandera, la electrocumbia, cree que aún se encuentra en busca de una definición.

“Todavía no ha encontrado una identidad entre si pertenece a la escena del regional mexicano o a la música electrónica, a lo mejor no pertenece a ninguno de los dos y pertenece a una cosa nueva que todavía no inventamos”, expresó.