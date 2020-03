Los Ángeles.- Con los cines cerrados y sin triunfos en taquilla. Así ha pasado el coronavirus por la gran pantalla, que esta primavera esperaba a potenciales exitazos como las nuevas entregas de James Bond o “Fast & Furious” pero que al final ha suspendido estos y otros grandes estrenos por la pandemia.

Las últimas misiones de Daniel Craig en “No Time to Die”, la acción a toda velocidad de “F9”, la nueva “Mulan”, las aventuras de Scarlett Johansson en “Black Widow”… Todos estos estrenos han quedado aplazados y han dejado a la industria del cine ante un panorama económico muy incierto.

“NO TIME TO DIE”

Fecha de estreno: 3 de abril (Reino Unido), 10 de abril (EE.UU.).

Nueva fecha: 12 de noviembre (Reino Unido), 25 de noviembre (EE.UU.)

La crisis en China por el coronavirus había activado las primeras alarmas en Hollywood, pero el golpe de lleno con la realidad llegó el 4 de marzo cuando “No Time to Die”, la nueva cinta de James Bond y sin duda uno de los grandes lanzamientos de 2020, retrasó su estreno hasta noviembre para evitar las salas vacías por la pandemia.

El agente británico siempre es un gran imán para el público, pero esta vez llegaba con arsenal extra: es la última película de Daniel Craig como Bond, Billie Eilish ha firmado el tema principal de la banda sonora, Ana de Armas y Rami Malek figuran en su reparto, etc.

Pero “No Time to Die” no resistió la presión del coronavirus, un movimiento que sin duda favoreció el efecto dominó para que el resto de estudios también congelaran sus bazas más potentes en estos meses.

“F9” (“Fast & Furious”)

Fecha de estreno: 22 de mayo de 2020.

Nueva fecha: 2 de abril de 2021.

“Es especialmente difícil decir que hemos tenido que posponer el lanzamiento de la película. Ha quedado claro que no será posible para todos nuestros seguidores ver la nueva cinta este mes de mayo”.

Con esta desazón admitió el equipo de “F9”, la novena entrega de la aparentemente imparable saga de “Fast & Furious”, que su cinta no podría verse en mayo y que, además, la espera para sus fans sería muy larga: la película no desembarcará en los cines hasta abril del próximo año.

Justin Lin, que ya se ha puesto tras las cámaras en cuatro cintas de esta saga, ha dirigido esta nueva película que promete grandes momentos de adrenalina para los fans de “Fast & Furious” con un elenco estelar en el que figuran Vin Diesel, Michelle Rodríguez, John Cena, Charlize Theron, Helen Mirren…

“MULAN”

Fecha inicial de estreno: 27 de marzo.

Nueva fecha: sin anunciar.

Disney tenía puestas gran parte de sus esperanzas esta primavera en la nueva “Mulan”, una cinta dirigida por Niki Caro y protagonizada por la actriz Yifei Liu que tenía como principal objetivo seducir al mercado asiático.

El gigante de Mickey Mouse se resistió a cancelar sus planes de lanzamiento pese a la crisis en China e incluso llegó a hacer la “premiere” mundial de esta cinta en Los Ángeles (EE.UU.) el pasado 9 de marzo, pero finalmente se rindió a los hechos y aplazó el estreno a una fecha todavía por determinar.

“BLACK WIDOW”

Fecha inicial de estreno: 1 mayo.

Nueva fecha: sin anunciar.

La última gran víctima de la pandemia en la cartelera ha sido “Black Widow”, la esperadísima película de Marvel protagonizada por Scarlett Johansson y que esta semana anunció que no llegará a los cines el próximo 1 de mayo.

Bajo la dirección de Cate Shortland, esta cinta cuenta en su reparto con Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt y David Harbour escoltando a Johansson.

La otra apuesta de Marvel Studios para 2020 es “Eternals”, que por ahora mantiene su fecha de estreno para el 6 de noviembre.

TERROR, SUPERHÉROES Y ANIMACIÓN: RETRASOS PARA TODOS LOS GUSTOS

La pandemia no ha hecho distinción por géneros o estudios y multitud de películas han visto frustrados sus estrenos al ver a su público encerrado en sus casas y sin poder ir al cine.

Estos son los casos, por ejemplo, del terror de “A Quiet Place Part II”, el thriller con Amy Adams de “The Woman in the Window” o los superhéroes de “The New Mutants”, una cinta “maldita” con numerosos problemas en su gestación y que ahora añade el coronavirus a su tortuoso recorrido.

En la animación han mirado más allá: “Minions: The Rise of Gru”, que se iba a estrenar en verano, no podrá verse en julio y todavía no tiene fecha de estreno.

Y “Trolls World Tour” ha apuntado un posible camino a seguir: Universal iba a estrenarla en los cines el 10 de abril, pero finalmente la llevará directamente al mercado doméstico ese mismo día, un gesto que deja entre interrogantes las famosas ventanas de distribución del cine (el plazo entre la exhibición en salas y la llegada a los hogares).