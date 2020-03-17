Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) informó que 151 municipios y 215 distritos municipales del país concluyeron en un 100% el cómputo electoral de las Elecciones Extraordinarias Municipales celebradas el 15 de marzo, según los boletines presentados hasta las 10:00 p.m. de este martes.
Los municipios que terminaron el cómputo electoral son:
|HIGUEY
|SAN RAFAEL DEL YUMA
|AZUA
|PADRE LAS CASAS
|GUAYABAL
|PERALTA
|SABANA YEGUA
|LAS YAYAS DE VIAJAMA
|TABARA ARRIBA
|ESTEBANIA
|LAS CHARCAS
|PUEBLO VIEJO
|NEYBA
|TAMAYO
|VILLA JARAGUA
|LOS RIOS
|GALVAN
|BARAHONA
|CABRAL
|ENRIQUILLO
|VICENTE NOBLE
|PARAISO
|POLO
|EL PEÑON
|FUNDACION
|LAS SALINAS
|LA CIENAGA
|JAQUIMEYES
|RESTAURACION
|DAJABON
|PARTIDO
|EL PINO
|SAN FRANCISCO DE MACORIS
|PIMENTEL
|VILLA RIVA
|CASTILLO
|EUGENIO MARIA DE HOSTOS
|ARENOSO
|LAS GUARANAS
|EL SEIBO
|MICHES
|BANICA
|COMENDADOR
|PEDRO SANTANA
|HONDO VALLE
|EL LLANO
|JUAN SANTIAGO
|MOCA
|GASPAR HERNANDEZ
|CAYETANO GERMOSEN
|JAMAO AL NORTE
|SAN VICTOR
|HATO MAYOR
|SABANA DE LA MAR
|EL VALLE
|DUVERGE
|LA DESCUBIERTA
|JIMANI
|POSTRER RIO
|MELLA
|CRISTOBAL
|LA ROMANA
|GUAYMATE
|VILLA HERMOSA
|LA VEGA
|JARABACOA
|CONSTANZA
|JIMA ABAJO
|CABRERA
|NAGUA
|RIO SAN JUAN
|EL FACTOR
|BONAO
|MAIMON
|PIEDRA BLANCA
|MONTECRISTI
|GUAYUBIN
|VILLA VASQUEZ
|PEPILLO SALCEDO
|CASTAÑUELAS
|LAS MATAS DE SANTA CRUZ
|BAYAGUANA
|YAMASA
|MONTE PLATA
|SABANA GRANDE DE BOYA
|PERALVILLO
|PEDERNALES
|OVIEDO
|BANI
|NIZAO
|PUERTO PLATA
|IMBERT
|ALTAMIRA
|LUPERON
|SOSUA
|LOS HIDALGOS
|GUANANICO
|VILLA ISABELA
|VILLA MONTELLANO
|VILLA TAPIA
|SALCEDO
|TENARES
|SAMANA
|SANCHEZ
|LAS TERRENAS
|VILLA ALTAGRACIA
|YAGUATE
|SABANA GRANDE DE PALENQUE
|BAJOS DE HAINA
|CAMBITA GARABITOS
|LOS CACAOS
|SAN GREGORIO DE NIGUA
|LAS MATAS DE FARFAN
|SAN JUAN DE LA MAGUANA
|EL CERCADO
|VALLEJUELO
|BOHECHIO
|JUAN DE HERRERA
|LOS LLANOS
|RAMON SANTANA
|CONSUELO
|QUISQUEYA
|GUAYACANES
|COTUI
|CEVICOS
|FANTINO
|VILLA LA MATA
|SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
|TAMBORIL
|JANICO
|SAN JOSE DE LAS MATAS
|VILLA GONZALEZ
|LICEY AL MEDIO
|VILLA BISONO -NAVARRETE-
|SABANA IGLESIA
|BAITOA
|PUÑAL
|MONCION
|SAN IGNACIO DE SABANETA
|VILLA LOS ALMACIGOS
|ESPERANZA
|MAO
|LAGUNA SALADA
|SAN JOSE DE OCOA
|SABANA LARGA
|RANCHO ARRIBA
|SANTO DOMINGO OESTE
|SANTO DOMINGO NORTE
|BOCA CHICA
|SAN ANTONIO DE GUERRA
|PEDRO BRAND
Distritos Municipales
|VILLA FUNDACION (DM)
|SABANA BUEY (DM)
|PAYA (DM)
|VILLA SOMBRERO (DM)
|EL CARRETON (DM)
|LA CATALINA (DM)
|EL LIMONAL (DM)
|LAS BARIAS (DM)
|DON JUAN (DM)
|CHIRINO (DM)
|BOYA-EL CENTRO (DM)
|LAS BARIAS-LA ESTANCIA (DM)
|LOS JOVILLOS (DM)
|BARRO ARRIBA (DM)
|PUERTO VIEJO-LOS NEGROS (DM)
|BARRERAS (DM)
|DOÑA EMMA BALAGUER VDA. VALLEJO(DM)
|LAS CLAVELLINAS (DM) – AZUA
|LAS LOMAS (DM)
|MATAYAYA (DM)
|CARRERA DE YEGUAS (DM)
|PEDRO CORTO (DM)
|SABANETA (DM)
|SABANA ALTA (DM)
|EL ROSARIO (DM) – SAN JUAN DE LA MAGUANA
|HATO DEL PADRE (DM)
|GUANITO (DM) – SAN JUAN DE LA MAGUANA
|LA JAGUA (DM)
|LAS MAGUANAS-HATO NUEVO (DM)
|LAS CHARCAS DE MARIA NOVAS (DM)
|LA ZANJA (DM)
|LA CIENAGA (DM)
|NIZAO-LAS AUYAMAS (DM)
|EL PINAR (DM)
|EL NARANJAL (DM)
|DERRUMBADERO (EL NUEVO BRAZIL) (DM)
|BATISTA (DM)
|SABANA CRUZ (DM)
|SABANA HIGUERO (DM)
|SABANA LARGA (DM)
|GUAYABO (DM)
|LAS LAGUNAS (DM)
|LA SIEMBRA (DM)
|MONTE BONITO (DM)
|LOS FRIOS (DM)
|EL CACHON (DM)
|LA GUAZARA (DM)
|VILLA CENTRAL (DM)
|VENGAN A VER (DM)
|ARROYO DULCE (DM)
|EL PALMAR (DM)
|EL PUERTO (DM)
|GAUTIER (DM)
|PEDRO SANCHEZ (DM)
|SAN FRANCISCO-VICENTILLO (DM)
|SANTA LUCIA-LA HIGUERA (DM)
|LA CALETA (DM) – LA ROMANA
|YERBA BUENA (DM)
|MATA PALACIO (DM)
|GUAYABO DULCE (DM)
|LA LAGUNA DE NISIBON (DM)
|LA OTRA BANDA (DM)
|TURISTICO VERON PUNTA CANA (DM)
|EL JOVERO (EL CEDRO) (DM)
|LA GINA (DM)
|PEDRO GARCIA (DM)
|LA CANELA (DM)
|SAN FRANCISCO DE JACAGUA (DM)
|HATO DEL YAQUE (DM)
|SANTIAGO OESTE-CIENFUEGOS (DM)
|CANCA LA PIEDRA (DM)
|MAIZAL (DM)
|JICOME (DM)
|BOCA DE MAO (DM)
|PARADERO (DM)
|AMINA (DM)
|JAIBON (DM) – MAO
|GUATAPANAL (DM)
|JUNCALITO (DM)
|EL CAIMITO (DM)
|EL RUBIO (DM)
|LAS CUESTA (DM)
|LAS PLACETAS (DM)
|YASICA ARRIBA (DM)
|MAIMON (DM)
|RIO GRANDE (DM)
|LA ISABELA (DM)
|BELLOSO (DM)
|ESTRECHO DE LUPERON OMAR BROSS (DM)
|CAÑONGO (DM)
|VILLA ELISA (DM)
|HATILLO PALMA (DM)
|CANA CHAPETON (DM)
|RIO VERDE ARRIBA (DM)
|EL RANCHITO (DM)
|TAVERA (DM)
|DON JUAN RODRIGUEZ – BARRANCA (DM)
|SABANA DEL PUERTO (DM)
|ARROYO TORO-MASIPEDRO (DM)
|PLATANAL (DM)
|QUITA SUEÑO (DM) – COTUI
|CABALLERO (DM)
|COMEDERO ARRIBA (DM)
|ZAMBRANA ABAJO (DM)
|BUENA VISTA (DM)
|MANABAO (DM)
|LA CUEVA (DM)
|TIREO ARRIBA (DM)
|LA SABINA (DM)
|JOSE CONTRERAS (DM)
|JUAN LOPEZ ABAJO (EL MAMEY) (DM)
|LAS LAGUNAS ABAJO (DM)
|HIGUERITO (DM)
|MONTE DE LA JAGUA (DM)
|ORTEGA (DM)
|CANCA LA REYNA (DM)
|LA PEÑA (DM)
|JAYA (DM)
|AGUA SANTA DEL YUNA (DM)
|CRISTO REY DE GUARAGUAO (DM)
|LAS TARANAS (DM)
|BARRAQUITO (DM)
|ARROYO SALADO (DM)
|LA ENTRADA (DM)
|JOBA ARRIBA (DM)
|VERAGUA (DM)
|VILLA MAGANTE (DM)
|SABANA GRANDE (DM)
|EL LIMON (DM) – SAMANA
|ARROYO BARRIL (DM)
|LAS GALERAS (DM)
|ELUPINA CORDERO DE LAS CAÑITAS (DM)
|JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (DM)
|SAN JOSE DE MATANZAS (DM)
|LAS GORDAS (DM)
|ARROYO AL MEDIO (DM)
|CAPOTILLO (DM)
|SANTIAGO DE LA CRUZ (DM)
|RIO LIMPIO (DM)
|RANCHO DE LA GUARDIA (DM)
|UVILLA (DM)
|SANTANA (DM) – TAMAYO
|MONSERRAT (DM)
|CABEZA DE TORO (DM)
|MENA (DM)
|SANTA BARBARA EL 6 (DM)
|EL LIMON (DM) – JIMANI
|BOCA DE CACHON (DM)
|CANOA (DM)
|QUITA CORAZA (DM)
|FONDO NEGRO (DM)
|LOS PATOS (DM)
|DOÑA ANA (DM)
|PIZARRETE (DM)
|SANTANA (DM) – NIZAO
|BOCA DE YUMA (DM)
|BAYAHIBE (DM)
|SANTA MARIA (DM)
|GONZALO (DM)
|MAJAGUAL (DM)
|JUANCHO (DM)
|JAIBÓN (DM) – LAGUNA SALADA
|LA CAYA (DM)
|CRUCE DE GUAYACANES (DM)
|EL CARRIL (DM)
|QUITA SUEÑO (DM) – BAJOS DE HAINA
|PALMAR ARRIBA (DM)
|EL LIMON (DM) – VILLA GONZALEZ
|LAS PALOMAS (DM)
|CABARETE (DM)
|SABANETA DE YASICA (DM)
|GUAYABAL (DM) – POSTRER RIO
|PALO VERDE (EL AHOGADO) (DM)
|NAVAS (DM)
|CAMBITA EL PUEBLECITO (DM)
|PROYECTO #4 (DM)
|PROYECTO D-1 GANADERO (DM)
|PROYECTO 2-C (DM)
|JORGILLO (DM)
|ARROYO CANO (DM)
|YAQUE (BUENA VISTA) (DM)
|GUANITO (DM) – EL LLANO
|LAS CLAVELLINAS (DM) – LOS RIOS
|EL SALADO (DM)
|LA COLONIA (DM)
|LAS COLES (DM)
|EL AGUACATE (DM)
|ESTERO HONDO (DM)
|LA JAIBA (DM)
|GUALETE (DM)
|RINCON (DM)
|VILLA SONADOR (DM)
|JUAN ADRIAN (DM)
|VILLARPANDO (DM)
|HATO NUEVO CORTES (DM)
|LOS TOROS (DM)
|AMIAMA GOMEZ (DM)
|TABARA ABAJO (DM)
|BATEY 8 (DM)
|JINOVA (DM)
|PESCADERIA (DM)
|PALMAR DE OCOA (DM)
|MANUEL BUENO (DM)
|EL ROSARIO (DM) – PUEBLO VIEJO
|LA BIJA (DM)
|ANGELINA (DM)
|HERNANDO ALONZO (DM)
|BAHORUCO (DM)
|PALO ALTO (DM)
|HATO VIEJO (DM)
|LA GUAYIGA (DM)
|PALMAREJO (DM)
|CUMAYASA (DM)
|GUAYABAL (DM) – PUÑAL
|CANABACOA ABAJO (DM)