Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE) informó que 151 municipios y 215 distritos municipales del país concluyeron en un 100% el cómputo electoral de las Elecciones Extraordinarias Municipales celebradas el 15 de marzo, según los boletines presentados hasta las 10:00 p.m. de este martes.

Los municipios que terminaron el cómputo electoral son:

 

HIGUEY
SAN RAFAEL DEL YUMA
AZUA
PADRE LAS CASAS
GUAYABAL
PERALTA
SABANA YEGUA
LAS YAYAS DE VIAJAMA
TABARA ARRIBA
ESTEBANIA
LAS CHARCAS
PUEBLO VIEJO
NEYBA
TAMAYO
VILLA JARAGUA
LOS RIOS
GALVAN
BARAHONA
CABRAL
ENRIQUILLO
VICENTE NOBLE
PARAISO
POLO
EL PEÑON
FUNDACION
LAS SALINAS
LA CIENAGA
JAQUIMEYES
RESTAURACION
DAJABON
PARTIDO
EL PINO
SAN FRANCISCO DE MACORIS
PIMENTEL
VILLA RIVA
CASTILLO
EUGENIO MARIA DE HOSTOS
ARENOSO
LAS GUARANAS
EL SEIBO
MICHES
BANICA
COMENDADOR
PEDRO SANTANA
HONDO VALLE
EL LLANO
JUAN SANTIAGO
MOCA
GASPAR HERNANDEZ
CAYETANO GERMOSEN
JAMAO AL NORTE
SAN VICTOR
HATO MAYOR
SABANA DE LA MAR
EL VALLE
DUVERGE
LA DESCUBIERTA
JIMANI
POSTRER RIO
MELLA
CRISTOBAL
LA ROMANA
GUAYMATE
VILLA HERMOSA
LA VEGA
JARABACOA
CONSTANZA
JIMA ABAJO
CABRERA
NAGUA
RIO SAN JUAN
EL FACTOR
BONAO
MAIMON
PIEDRA BLANCA
MONTECRISTI
GUAYUBIN
VILLA VASQUEZ
PEPILLO SALCEDO
CASTAÑUELAS
LAS MATAS DE SANTA CRUZ
BAYAGUANA
YAMASA
MONTE PLATA
SABANA GRANDE DE BOYA
PERALVILLO
PEDERNALES
OVIEDO
BANI
NIZAO
PUERTO PLATA
IMBERT
ALTAMIRA
LUPERON
SOSUA
LOS HIDALGOS
GUANANICO
VILLA ISABELA
VILLA MONTELLANO
VILLA TAPIA
SALCEDO
TENARES
SAMANA
SANCHEZ
LAS TERRENAS
VILLA ALTAGRACIA
YAGUATE
SABANA GRANDE DE PALENQUE
BAJOS DE HAINA
CAMBITA GARABITOS
LOS CACAOS
SAN GREGORIO DE NIGUA
LAS MATAS DE FARFAN
SAN JUAN DE LA MAGUANA
EL CERCADO
VALLEJUELO
BOHECHIO
JUAN DE HERRERA
LOS LLANOS
RAMON SANTANA
CONSUELO
QUISQUEYA
GUAYACANES
COTUI
CEVICOS
FANTINO
VILLA LA MATA
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
TAMBORIL
JANICO
SAN JOSE DE LAS MATAS
VILLA GONZALEZ
LICEY AL MEDIO
VILLA BISONO -NAVARRETE-
SABANA IGLESIA
BAITOA
PUÑAL
MONCION
SAN IGNACIO DE SABANETA
VILLA LOS ALMACIGOS
ESPERANZA
MAO
LAGUNA SALADA
SAN JOSE DE OCOA
SABANA LARGA
RANCHO ARRIBA
SANTO DOMINGO OESTE
SANTO DOMINGO NORTE
BOCA CHICA
SAN ANTONIO DE GUERRA
PEDRO BRAND

 

Distritos Municipales

VILLA FUNDACION (DM)
SABANA BUEY (DM)
PAYA (DM)
VILLA SOMBRERO (DM)
EL CARRETON (DM)
LA CATALINA (DM)
EL LIMONAL (DM)
LAS BARIAS (DM)
DON JUAN (DM)
CHIRINO (DM)
BOYA-EL CENTRO (DM)
LAS BARIAS-LA ESTANCIA (DM)
LOS JOVILLOS (DM)
BARRO ARRIBA (DM)
PUERTO VIEJO-LOS NEGROS (DM)
BARRERAS (DM)
DOÑA EMMA BALAGUER VDA. VALLEJO(DM)
LAS CLAVELLINAS (DM) – AZUA
LAS LOMAS (DM)
MATAYAYA (DM)
CARRERA DE YEGUAS (DM)
PEDRO CORTO (DM)
SABANETA (DM)
SABANA ALTA (DM)
EL ROSARIO (DM) – SAN JUAN DE LA MAGUANA
HATO DEL PADRE (DM)
GUANITO (DM) – SAN JUAN DE LA MAGUANA
LA JAGUA (DM)
LAS MAGUANAS-HATO NUEVO (DM)
LAS CHARCAS DE MARIA NOVAS (DM)
LA ZANJA (DM)
LA CIENAGA (DM)
NIZAO-LAS AUYAMAS (DM)
EL PINAR (DM)
EL NARANJAL (DM)
DERRUMBADERO (EL NUEVO BRAZIL) (DM)
BATISTA (DM)
SABANA CRUZ (DM)
SABANA HIGUERO (DM)
SABANA LARGA (DM)
GUAYABO (DM)
LAS LAGUNAS (DM)
LA SIEMBRA (DM)
MONTE BONITO (DM)
LOS FRIOS (DM)
EL CACHON (DM)
LA GUAZARA (DM)
VILLA CENTRAL (DM)
VENGAN A VER (DM)
ARROYO DULCE (DM)
EL PALMAR (DM)
EL PUERTO (DM)
GAUTIER (DM)
PEDRO SANCHEZ (DM)
SAN FRANCISCO-VICENTILLO (DM)
SANTA LUCIA-LA HIGUERA (DM)
LA CALETA (DM) – LA ROMANA
YERBA BUENA (DM)
MATA PALACIO (DM)
GUAYABO DULCE (DM)
LA LAGUNA DE NISIBON (DM)
LA OTRA BANDA (DM)
TURISTICO VERON PUNTA CANA (DM)
EL JOVERO (EL CEDRO) (DM)
LA GINA (DM)
PEDRO GARCIA (DM)
LA CANELA (DM)
SAN FRANCISCO DE JACAGUA (DM)
HATO DEL YAQUE (DM)
SANTIAGO OESTE-CIENFUEGOS (DM)
CANCA LA PIEDRA (DM)
MAIZAL (DM)
JICOME (DM)
BOCA DE MAO (DM)
PARADERO (DM)
AMINA (DM)
JAIBON (DM) – MAO
GUATAPANAL (DM)
JUNCALITO (DM)
EL CAIMITO (DM)
EL RUBIO (DM)
LAS CUESTA (DM)
LAS PLACETAS (DM)
YASICA ARRIBA (DM)
MAIMON (DM)
RIO GRANDE (DM)
LA ISABELA (DM)
BELLOSO (DM)
ESTRECHO DE LUPERON OMAR BROSS (DM)
CAÑONGO (DM)
VILLA ELISA (DM)
HATILLO PALMA (DM)
CANA CHAPETON (DM)
RIO VERDE ARRIBA (DM)
EL RANCHITO (DM)
TAVERA (DM)
DON JUAN RODRIGUEZ – BARRANCA (DM)
SABANA DEL PUERTO (DM)
ARROYO TORO-MASIPEDRO (DM)
PLATANAL (DM)
QUITA SUEÑO (DM) – COTUI
CABALLERO (DM)
COMEDERO ARRIBA (DM)
ZAMBRANA ABAJO (DM)
BUENA VISTA (DM)
MANABAO (DM)
LA CUEVA (DM)
TIREO ARRIBA (DM)
LA SABINA (DM)
JOSE CONTRERAS (DM)
JUAN LOPEZ ABAJO (EL MAMEY) (DM)
LAS LAGUNAS ABAJO (DM)
HIGUERITO (DM)
MONTE DE LA JAGUA (DM)
ORTEGA (DM)
CANCA LA REYNA (DM)
LA PEÑA (DM)
JAYA (DM)
AGUA SANTA DEL YUNA (DM)
CRISTO REY DE GUARAGUAO (DM)
LAS TARANAS (DM)
BARRAQUITO (DM)
ARROYO SALADO (DM)
LA ENTRADA (DM)
JOBA ARRIBA (DM)
VERAGUA (DM)
VILLA MAGANTE (DM)
SABANA GRANDE (DM)
EL LIMON (DM) – SAMANA
ARROYO BARRIL (DM)
LAS GALERAS (DM)
ELUPINA CORDERO DE LAS CAÑITAS (DM)
JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ (DM)
SAN JOSE DE MATANZAS (DM)
LAS GORDAS (DM)
ARROYO AL MEDIO (DM)
CAPOTILLO (DM)
SANTIAGO DE LA CRUZ (DM)
RIO LIMPIO (DM)
RANCHO DE LA GUARDIA (DM)
UVILLA (DM)
SANTANA (DM) – TAMAYO
MONSERRAT (DM)
CABEZA DE TORO (DM)
MENA (DM)
SANTA BARBARA EL 6 (DM)
EL LIMON (DM) – JIMANI
BOCA DE CACHON (DM)
CANOA (DM)
QUITA CORAZA (DM)
FONDO NEGRO (DM)
LOS PATOS (DM)
DOÑA ANA (DM)
PIZARRETE (DM)
SANTANA (DM) – NIZAO
BOCA DE YUMA (DM)
BAYAHIBE (DM)
SANTA MARIA (DM)
GONZALO (DM)
MAJAGUAL (DM)
JUANCHO (DM)
JAIBÓN (DM) – LAGUNA SALADA
LA CAYA (DM)
CRUCE DE GUAYACANES (DM)
EL CARRIL (DM)
QUITA SUEÑO (DM) – BAJOS DE HAINA
PALMAR ARRIBA (DM)
EL LIMON (DM) – VILLA GONZALEZ
LAS PALOMAS (DM)
CABARETE (DM)
SABANETA DE YASICA (DM)
GUAYABAL (DM) – POSTRER RIO
PALO VERDE (EL AHOGADO) (DM)
NAVAS (DM)
CAMBITA EL PUEBLECITO (DM)
PROYECTO #4 (DM)
PROYECTO D-1 GANADERO (DM)
PROYECTO 2-C (DM)
JORGILLO (DM)
ARROYO CANO (DM)
YAQUE (BUENA VISTA) (DM)
GUANITO (DM) – EL LLANO
LAS CLAVELLINAS (DM) – LOS RIOS
EL SALADO (DM)
LA COLONIA (DM)
LAS COLES (DM)
EL AGUACATE (DM)
ESTERO HONDO (DM)
LA JAIBA (DM)
GUALETE (DM)
RINCON (DM)
VILLA SONADOR (DM)
JUAN ADRIAN (DM)
VILLARPANDO (DM)
HATO NUEVO CORTES (DM)
LOS TOROS (DM)
AMIAMA GOMEZ (DM)
TABARA ABAJO (DM)
BATEY 8 (DM)
JINOVA (DM)
PESCADERIA (DM)
PALMAR DE OCOA (DM)
MANUEL BUENO (DM)
EL ROSARIO (DM) – PUEBLO VIEJO
LA BIJA (DM)
ANGELINA (DM)
HERNANDO ALONZO (DM)
BAHORUCO (DM)
PALO ALTO (DM)
HATO VIEJO (DM)
LA GUAYIGA (DM)
PALMAREJO (DM)
CUMAYASA (DM)
GUAYABAL (DM) – PUÑAL
CANABACOA ABAJO (DM)

 

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