En un comunicado, profesores agrupados en la organización “Movement of Rank and File Educators” (MORE) destacaron que se han estado organizando por videoconferencia con “cientos de participantes” y avisaron: “Si los estudiantes son llamados a ir a escuelas que son peligrosas para sí mismos y sus familiares ancianos en casa, miles de educadores tomarán un día de enfermedad este lunes y cerrarán ellos mismos las escuelas”.

La reivindicación de este grupo fue expresada también por profesoras del barrio de Brooklyn en una columna de opinión publicada este sábado en The New York Times, donde señalan que “lavarse las manos no puede evitar que nuestros miles de estudiantes, educadores y empleados del Instituto de Stuyvesant se infecten e infecten a sus seres queridos”, y se ha convertido en una campaña en las redes sociales con la etiqueta #closenycpublicschools (cierren las escuelas públicas de Nueva York).

Este viernes, el alcalde se negó a cerrar los colegios y en rueda de prensa señaló que muchos padres necesitan que los centros educativos permanezcan abiertos para poder seguir trabajando: “¿Qué creen que pasaría si dejas sin colegio a los niños durante 3 meses? ¿Creen que se van a quedar en casa en cuarentena? No, se van a ir con los amigos”, dijo.

Este mismo sábado el gobernador del estado, Andrew Cuomo, informó de que se han registrado 524 positivos por coronavirus, 100 más que ayer, y ya ha habido una persona fallecida, y se espera que las cifras de positivos aumenten debido a la mayor capacidad para hacer pruebas a la población. Por su parte, De Blasio especificó que en la ciudad de Nueva York hay 183 personas infectadas, 29 más que ayer.

Asimismo, detalló que uno de esos casos es un estudiante del barrio de Staten Island que “no estuvo en la escuela la semana pasada mientras tenía síntomas”, y ahora se están limpiando las instalaciones, que “reabrirán el lunes”, y se están investigando sus contactos. Otro de los casos es un miembro del cuerpo de bomberos que trabaja en Brooklyn.

“El alcalde De Blasio parece comprometido a ignorar los consejos de los expertos y científicos, así como los ejemplos de sistemas educativos grandes en Boston, Chicago, Los Angeles y San Francisco, por no mencionar estados enteros. Hasta el Departamento de Educación ha fallado al no cerrar algunas escuelas con casos aparentemente confirmados”, criticaron los profesores agrupados en MORE.

“Debido a esta irresponsabilidad, los profesores tendrán que tomar acción para proteger la salud de nuestros estudiantes y sus familias tomando un día de enfermedad el lunes”, sostuvieron.

Cuomo esta mañana eliminó el requerimiento estatal de que los estudiantes reciban 180 días de clase al año y declaró que el cierre de las escuelas es “a discreción de los distritos educativos”, tengan casos positivos o no. EFE