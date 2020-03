Según detalla el rotativo, los lectores podrán acceder a un máximo de 10 artículos al mes de manera gratuita, un tope a partir del cual se les pedirá que se suscriban para continuar leyendo.

De forma paralela, el diario mantiene la exigencia de registro previo para la lectura gratuita de algunos artículos.

Los actuales suscriptores de la edición impresa tendrán acceso a la edición digital sin tener que afrontar ningún otro desembolso.

El País enmarca estos cambios en el proceso de introducción de modelos de pago en la versión digital de grandes cabeceras internacionales The New York Times, The Washington Post, Financial Times, Le Monde, The Guardian, The Wall Street Journal o Corriere della Sera, según el diario “con un notable éxito en la mayoría de los casos”. EFE