Voz de América – Redacción.- El cantante de música country estadounidense Daniel Lee Martin, de 54 años, fue encontrado muerto el viernes 14 de febrero en su casa de la Florida, al parecer víctima de un suicidio, informaron las autoridades.

Martin, un músico del área de Nashville, Tennessee, enfrentaba cargos de abuso sexual a menores en ese estado y había sido arrestado en la Florida por acusaciones similares.

Según la Oficina del Sheriff del condado de Pasco, el músico se suicidó en su casa de New Port Richey con un arma de fuego el viernes por la tarde.

Las autoridades descubrieron el cuerpo de Martin cuando trataron de entregarle una nueva citación judicial de Tennessee. Al no responder a los llamados de la policía, un equipo especial forzó su entrada en la residencia y encontraron el cadáver.

Se reportó que Martin fue visto con vida por su madre alrededor del mediodía.

Documentos de la corte reflejan que Martin fue instruido de cargos de delito sexual contra tres menores de 13 años en el condado de Williamson, en Tennessee, en 2018.

El cantante inició su carrera musical en 1997 grabó los álbumes “All that I Am”, en 2003, y “On my Way to You”, en 2007. Entre sus temas se destacan “Homespun Love”, “Freedom’s Finally Mine”, “Tangeled up in Love”, “The Closest Thin”, “Until You” y “Sometimes Angels can’t Fly”.