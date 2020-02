Madrid.- “Love Yourself” de Justin Bieber es la canción de amor más incluida por los usuarios españoles de Spotify en sus listas de audio, según ha desvelado este martes la mayor plataforma mundial de “streaming” a nivel nacional e internacional.

De sus datos se ha concluido también que “All Of Me” de John Legend es el más presente entre las 75 millones de “playlist” románticas de todo el mundo. Está, concretamente, en 29 millones de ellas, lo que le ha permitido una difusión que supera los 1.100 millones de reproducciones.

Le siguen, por este orden, “Thinking out Loud”, de Ed Sheeran; “Just the Way You Are”, de Bruno Mars; “I Will Always Love You”, de Whitney Houston; “Can’t Help Falling in Love”, de Elvis Presley; “My Girl”, de The Temptations; “Make You Feel My Love”, de Adele; “Perfect”, de Ed Sheeran; “I Don’t Want to Miss a Thing”, de Aerosmith, y “I’m Yours”, de Jason Mraz.

Atendiendo exclusivamente a las selecciones musicales de los usuarios españoles, los temás más recurrentes para cantar al amor en su plataforma son, tras “Love Yourself”: “Love Me Like You Do”, de Ellie Goulding; “Let Me Love You”, de Dj Snake con Justin Bieber; “I Will Always Love You” de Whitney Houston, y “Love The Way You Lie”, de Eminem con Rihanna.

Hasta el décimo lugar les siguen: “La isla del amor” del español Demarco Flamenco y Maki; el citado “All of Me”, de John Legend; “Just Give Me a Reason”, de P!nk y Nate Ruess; “We Found Love”, de Rihanna y Calvin Harris, y “Mal De Amores”, del también español Juan Magán. EFE